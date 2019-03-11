Galatasaray Antalyaspor özet! GS Antalya’yı 5 golle geçti (Maç özeti)

Süper Lig 25. hafta maçında Galatasaray Antalyaspor’u evinde ağırladı. Başakşehir’in galibiyetle kapattığı haftayı kayıpsız kapatmak isteyen Galatsaray Antalyaspor’u 5-0’luk skorla rahat geçti. GS’nin gollerini, 17’de Feghouli’nin golüyle Galatasaray 1-0 önde. 62’de Bahadır’ın yakın mesafeden uygun pozisyonda yaptığı kafa vuruşu direkten döndü, seken topa 18’den vole vuran Diego’nun şutunu ise Muslera çok iyi çıkardı. 65’te Onyekuru ile fark ikiye çıktı: 2-0. 68’de Ndiaye ile skor 3-0 oldu. 78’de Onyekuru yeniden sahnede: 4-0. Diagne 90+4’de skoru 5-0 olarak tayin etti. İşte, Galatasaray Antalyaspor özeti…

GALATASARAY ANTALYASPOR ÖZET İZLE

GALATASARAY ANTALYASPOR İLK 11

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Belhanda, Ndiaye, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ANTALYASPOR: Boffin, Celutska, Bahadır, Diego, Chico, Hakan, Charles, Amilton, Fredy, Doğukan, Doukara

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz