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Galatasaray Antalyaspor özet! GS Antalya’yı 5 golle geçti (Maç özeti)
Galatasaray

Galatasaray Antalyaspor özet! GS Antalya’yı 5 golle geçti (Maç özeti)

Galatasaray özet izle! Galatasaray Antalyaspor haftanın kapanış maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray Antalya karşısında 3 puanı 5-0 kazanarak elde etti. Galatasaray Antalya'yı Feghouli, Ndiaye, Diagne ve Onyekuru'nun iki golü geçti. İşte, Galatasaray Antalyaspor özeti...

11 Mart 2019 21:58

Süper Lig 25. hafta maçında Galatasaray Antalyaspor’u evinde ağırladı. Başakşehir’in galibiyetle kapattığı haftayı kayıpsız kapatmak isteyen Galatsaray Antalyaspor’u 5-0’luk skorla rahat geçti. GS’nin gollerini, 17’de Feghouli’nin golüyle Galatasaray 1-0 önde. 62’de Bahadır’ın yakın mesafeden uygun pozisyonda yaptığı kafa vuruşu direkten döndü, seken topa 18’den vole vuran Diego’nun şutunu ise Muslera çok iyi çıkardı. 65’te Onyekuru ile fark ikiye çıktı: 2-0. 68’de Ndiaye ile skor 3-0 oldu. 78’de Onyekuru yeniden sahnede: 4-0. Diagne 90+4’de skoru 5-0 olarak tayin etti. İşte, Galatasaray Antalyaspor özeti…

GALATASARAY ANTALYASPOR ÖZET İZLE

GALATASARAY ANTALYASPOR İLK 11

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Belhanda, Ndiaye, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ANTALYASPOR: Boffin, Celutska, Bahadır, Diego, Chico, Hakan, Charles, Amilton, Fredy, Doğukan, Doukara

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

Son güncelleme 21:58 | 11 Mart 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 17 57
2 Galatasaray
25 14 49
3 Besiktas
25 12 44
4 Trabzonspor
25 11 40
5 Konyaspor
25 8 35
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