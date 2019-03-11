Galatasaray Antalyaspor maçı sonrası Rıdvan Dilmen’den flaş yorum: ‘Fatih Terim bana sinirlenebilir ama…’

Spor Toto Süper Lig’de 25. haftanın kapanış maçında Galatasaray konuğu Antalyaspor’u 5-0’lık skorla mağlup ederken müsakabayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, çarpıcı ifadeler kullandı. Dilmen, “Fatih Terim benim bu eleştirime sinirlenebilir. Deplasmanda “fobi” kelimesine karşı çıkmıştı ama bir gerçek var. Deplasmanda 15 atmış, 15 yemiş. İçeride 36 atıp, 10 yemiş. Siyahla beyaz kadar fark var” ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta Galatasaray’ın dezavantajlı olacağını belirten Rıdvan Dilmen, “Galatasaray’ın dezavantajı var, haftaya önce Başakşehir oynayacak. Geçtiğimiz haftalarda da böyle oldu. Bu psikoloji ile maça çıkmak farklı. Başakşehir haftaya pazar 16:00’da Kayseri’de kazanırsa, Galatasaray’ın Bursa ile 19:00’da kazanma ihtimali zayıflar” dedi. Fatih Terim`den Antalyaspor maçı sonrası açıklama: `Diagne`yi çıkartacaktım ama...` Süper Lig`in 25. haftasında Antalyaspor`u 5-0 yenen Galatasaray`da teknik direktör Fatih Terim maç sonu değerlendirmelerde bulundu. İlgili Haberi Oku