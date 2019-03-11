Galatasaray Antalyaspor maçı sonrası Bülent Korkmaz konuştu: ‘Muslera yüzünden…’

Spor Toto Süper Lig’de 24. haftanın kapanış maçında Antalyaspor deplasmanda Galatasaray’a 5-0 mağlup olurken müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Bülent Korkmaz, maçın yıldızlarından Fernando Muslera’nın performansına da dikkat çekti. Korkmaz, “Muslera’yı kutluyorum, tebrik ediyorum. Muslera tuttu, oyunun kırılma anlarında Muslera’nın gösterdiği performans nedeniyle istediğimiz golleri bulamadık” dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Korkmaz, “Galatasaray bizim rakibimiz değil. Oyunun ilk yarısında düşündüğümüzü yaptık ama ikinci golden sonra takım dağıldı. Bizim asıl hedefimiz Alanyaspor maçı. Kendi sahamızda istediğimiz oyunu oynuyoruz ama istediğimiz sonucu alamıyoruz. Bunu tersine çevirmeliyiz. Geri düştüğümüz anda risk alıyoruz, pozisyonları değerlendiremiyoruz ve goller yiyoruz” ifadelerini kullandı. Galatasaray`da Fernando Muslera rüzgarı! Şampiyonluk modunu açtı... Galatasaray`ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, son haftalardaki başarılı kurtarışlarıyla ligin sonu yaklaşırken takımını sırtlayan isim olurken Antalyaspor maçındaki performansı alkış topladı. Toplamda 7 kurtarışa imza atan Muslera, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı maçını oynarken Antalyaspor`un yakaladığı net fırsatlarda geçit vermedi. İlgili Haberi Oku