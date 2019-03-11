Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın (İkinci yarı oynanıyor) | Galatasaray 1-0 Antalyaspor

Galatasaray Antalyaspor canlı! Galatasaray Antalyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta heyecanı sona eriyor. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın kazandığı haftada Galatasaray, konuğu Antalyaspor karşısında hata yapmak istemiyor. Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS HD1

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Belhanda, Ndiaye, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ANTALYASPOR: Boffin, Celutska, Bahadır, Diego, Chico, Hakan, Charles, Amilton, Fredy, Doğukan, Doukara

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

Nagatomo yok…

Sarı-kırmızılı ekipte, arka çapraz bağında esneme tespit edilen Japon sol bek Yuto Nagatomo’nun Antalyaspor’a karşı oynaması beklenmiyor. Galatasaray’da ayrıca Martin Linnes, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Norveçli sağ bek, bu akşamki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 26. haftada deplasmanda Bursaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

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