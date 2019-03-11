Fenerbahçe’yi Başakşehir maçı öncesi klima çarpmış!

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçından önce Fenerbahçe'nin kaldığı otelde sorun yaşadığı belirtildi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'na çok yakın olan bir oteldeki “Sizi ücretsiz ağırlamak istiyoruz” davetine olumlu yanıt veren sarı-lacivertlilerin, diğer oteldeki rezervasyonlarını iptal ettirdiği ifade edildi. Ancak kamp yapılan otelin havalandırma sisteminin arızalandığı, Fenerbahçeli futbolcuların uykusuz bir geceden sonra maça çıktığı öğrenildi.

Ersun Yanal maç sonrası soyunma odasına girdi ve... Yaptığı konuşma ortaya çıktı Ersun Yanal`ın Medipol Başakşehir maçı sonrası soyunma odasında futbolcularına söylediği sözler ortaya çıktı. Ersun Yanal, Fenerbahçe`nin 2-1 mağlup olduğu maç sonrası futbolcularına moral vermeye çalıştı. İlgili Haberi Oku

SON 27 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

Öte yandan Fenerbahçe’nin kötü gidişinde kaleci ve defans performansının etkili olması dikkat çekiyor. Ligde geride kalan 25 haftada kalesinde 36 gol gören sarı-lacivertliler son 27 sezonun en kötü gol yeme istatistiğine sahip. Kanarya, 1990-91 sezonundan sonraki en fazla gol yediği sezonu yaşıyor. 25 maçta kalesinde 36 gol gören Fenerbahçe, 1990-91 sezonunu 43 gol yiyerek tamamlamıştı.

Zeki Yavru Trabzonspor taraftarının tepkisine isyan etti! Akhisarspor`da forma giyen Trabzonspor`un eski futbolcusu Zeki Yavru`nun Trabzonspor-Akhisarspor maçı sonrası yaptığı yorum gündeme oturdu. Eski takımına karşı oynadığı maçta kendisine edilen küfürlere isyan eden Zeki Yavru Memleket olarak ne hal geldik! dedi. İlgili Haberi Oku