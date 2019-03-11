Fatih Terim’den Antalyaspor maçı sonrası açıklama: ‘Diagne’yi çıkartacaktım ama…’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5-0 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Takımın ikinci yarıda oynadığı futbolu beğendiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, Fernando Muslera’nın kurtarışlarına da değindi.

Öte yandan Diagne’nin yeniden golle tanışması için oyundan almadığını söyleyen Terim, yayıncı kuruluş mikrofonlarına şu ifadeleri söyledi;

“3 puan aldığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum. İlk yarıda 1-0 önde olsak da oyun kalitesi olarak iyi olduğunu söyleyemeyiz. Muslera’nın çıkardığı bir iki top var. İkinci yarı için aynı şeyi söyleyemeyiz. Daha iyi oynadılar, kendileri de zevk aldılar. Böyle diyorum çünkü attıklarından fazlasını da kaçırdılar. Antalyaspor da gayet tehlikeli oldu ama kaptanımız artı sahadaki güvendiğimiz Muslera onları önledi. Onun için de çok sevindim.”

MAÇ SONUCU | Galatasaray 5-0 Antalyaspor Galatasaray Antalyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 25. hafta heyecanı sona erdi. Ev sahibi Galatasaray, 5-0`lık skorla kazanarak Beşiktaş ve Medipol Başakşehir`in kazandığı haftada hata yapmadı ve zirve takibini sürdürdü. Antalyaspor ise 32 puanda kaldı. İlgili Haberi Oku

“KAZANMAMAK İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK”

“Teslim olmadığımız süre içerisinde takımımızın kazanmaması için hiçbir sebep yok. Birçok şeyi kazanmaması için hiçbir sebep yok. Her zaman, her tarafa oynayabiliriz. Antalyaspor gibi kendi alanında dar duran ve özellikle 1 ve 2. bölgede kalabalık karşılayan diri bir takım. Ama açmasını bildik. Kenarlardan da merkezden de etkili oldu.

“MBAYE DIAGNE’Yİ GOL ATSIN DİYE ÇIKARMADIM”

“Büyük takımda beklentisi yüksek vaziyette oynamak kolay değil. Gol için alındıysanız ve gol de atamıyorsanız önemli bir baskı altında oynuyorsunuz demektir. Bu kolay bir şey değil. Şimdi daha çok marke ediliyor, daha çok oyuncuyla önlem alınıyor. Ne yaparsa yapsın atmadığı zaman sıkıntı olacak. Çünkü büyük takımda oynuyor. O yüzden atması iyi oldu. Çıkartacaktım ama onun için çıkarmadım. Ndiaye’nin de sarı kartını unuttum o arada. Ocak ayında gelip adapte olmak kolay değil. Seyirci bekliyor, basın bekliyor. İyi olacaktır ona anlayış göstermek lazım.”

Galatasaray`da Fernando Muslera rüzgarı! Şampiyonluk modunu açtı... Galatasaray`ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, son haftalardaki başarılı kurtarışlarıyla ligin sonu yaklaşırken takımını sırtlayan isim olurken Antalyaspor maçındaki performansı alkış topladı. Toplamda 7 kurtarışa imza atan Muslera, Antalyaspor`un yakaladığı net fırsatlarda geçit vermedi. İlgili Haberi Oku