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Evkur Yeni Malatyaspor’da iki futbolcu kadro dışı bırakıldı!
Yeni Malatyaspor

Evkur Yeni Malatyaspor’da iki futbolcu kadro dışı bırakıldı!

Spor Toto Süper Lig'de 7 maçtır galibiyet alamayan Evkur Yeni Malatyaspor'da kaleci Ertaç Özbir ve stoper Murat Akça süresiz kadro dışı bırakıldı.

11 Mart 2019 19:17

Ligin ilk yarısında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan ve topladığı 29 puanla devre arasına lider Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde giren Yeni Malatyaspor, ikinci yarıdaki 8 mücadelede 1 maç kazanabildi.

Ligde son 7 maçın 5’ini kaybeden, 2’sinde de berabere kalan sarı- kırmızılılarda kaleci Ertaç Özbir ve Murat Akça süresiz kadro dışı bırakıldı. Sabahın saatlerinde Malatya’ya gelen Kulüp Başkanı Adil Gevrek Nurettin Soykan Tesisleri’ne geçerek teknik heyet ile görüştü.

Görüşme neticesinde Murat Akça ile kaleci Ertaç Özbir süresiz kadro dışı bırakılırken, altyapıda uygun antrenörler ile idmanlara çıkacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili Yeni Malatyaspor’dan şu açıklama yapıldı;

“Yönetim Kurulumuz ve Teknik Heyetimizin bugün yapmış olduğu görüşme neticesinde; Teknik heyetimizin vermiş olduğu rapor doğrultusunda profesyonel futbolcularımızdan Murat Akça ve Ertaç Özbir kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

11 Mart 2019 Kayserispor`dan tribün olaylarına tepki: `Hayrete düştük` Süper Lig ekibi Kayserispor`dan yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor karşılaşmasında taraftarlarının maruz kaldığı şiddet olaylarına değinildi. Açıklamada, Bu aşırı nefretin başta Çaykur Rizespor`a fayda getirmeyeceğini de acizane hatırlatmak istiyoruz. denildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:19 | 11 Mart 2019
ertaç özbir Evkur Yeni Malatyaspor Murat Akça
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