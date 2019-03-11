Ersun Yanal maç sonrası soyunma odasına girdi ve… Yaptığı konuşma ortaya çıktı

Sercan HAMZAOĞLU / ÖZEL HABER Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir’e 2-1 yenilen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, maç sonrası soyunma odasında üzgün gördüğü futbolculara moral aşılamaya çalıştığı öğrenildi. Ersun Yanal’ın sarı-lacivertli oyunculara “Kötü oynamadık. Sizin bu performansla kalan 9 maçı da kazanacağınıza inanıyorum. Yeter ki bugün (dün) ikinci yarıdaki oyunu maçın geneline yayın. O zaman kalan 9 maçta 27 puan almak zor olmaz. Başınızı kaldırın. İstediğimiz zaman her takımı her yerde yenebileceğimizi gösterdik. Beşiktaş'ı da Başakşehir'i de” dediği belirtildi.

Ersun Yanal`ın basın toplantısına Başakşehirli futbolcuların tezahüratları damga vurdu! Spor Toto Süper Lig`in 25`inci haftasında Fenerbahçe`yi kendi sahasında 2-1 mağlup ederek ikinci Galatasaray ile arasındaki puan farkını 11`e yükselten Medipol Başakşehir`de futbolcular, stattan ayrılırken şampiyonluk şarkıları söyledi. O sırada basın toplantısı yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal seslerin basın toplantısının yapıldığı odaya ulaşması nedeniyle sustu ve sessizliğin oluşmasını bekledi. İlgili Haberi Oku

ERSUN YANAL’IN HEDEFİ ŞAŞTI!

Tarihinin en kötü sezonunda üçüncü hocasıyla yola devam eden Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulamıyor. Sarı-lacivertliler Başakşehir'e 2-1 yenilirken son maçlardaki ‘geri dönüş' özelliğini de sahaya yansıtamadı. Büyük umutlarla takımın başına ikinci kez getirilen Teknik Direktör Ersun Yanal da beklentilerin uzağında kaldı. Deneyimli hocanın göreve geldiğinde söylediği “Bu takım ikinci yarının lideri olacak” sözü havada kaldı. Kanarya, devre arasında yapılan 5 yeni takviyeyle kadrosunu güçlendirmesine rağmen düşme hattından uzaklaşamadı.

KADRO İSTİKRARSIZ

Ersun Yanal’ın üç kulvardaki 15 maçta galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayıları eşit: 5. Sarı-lacivertliler Yanal'la ligdeki 10 maçta 3 galibiyet 5 beraberlik 2 yenilgiyle 14 puan topladı, 16 puan kaybetti. Bu dönemde takımın her hattında sorun yaşamaya devam etmesi dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de kaleciler Volkan ve Harun ile defans güven vermiyor. Orta sahada bir türlü istikrar sağlanamadı, kurgu sürekli değişiyor. Forvette de Soldado dışında öne çıkan isim yok. Yanal'ın kadrosunu ve sistemini oturmaması, sarı-lacivertli camiada eleştiri konusu oluyor.

Ersun Yanal: `Bazı oyuncularımız bu atmosferi kaldırmakta güçlük çekiyor` Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir yenilgisinin ardındna yaptığı açıklamada Bazı oyuncularımız bu atmosferleri kaldırmakta güçlük çekiyor. Fenerbahçe burası, büyük takım atmosferini kaldırmak kolay değil dedi İlgili Haberi Oku