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Elazığspor’un yeni adı belli oldu!
TFF 1.Lig

Elazığspor’un yeni adı belli oldu!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Elazığspor, Birevim şirketiyle isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sponsorluk anlaşması gereği bordo beyazlı ekibin ismi 9 ay boyunca Birevim Elazığspor olacak.

11 Mart 2019 20:50

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile Birevim AŞ arasında isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı.

Elazığspor Kulübü Başkanı Selçuk Öztürk, yaptığı açıklamada, bordo-beyazlı ekibin isminin, imzalanan sponsorluk sözleşmesi gereği 9 ay süreyle Birevim Elazığspor olarak değiştiğini belirtti.

Kulüpteki bu yeni birlikteliğin başarılara vesile olmasını dileyen Öztürk, şunları kaydetti:

“Yeni isim sponsorumuz Birevim yetkililerine kulübümüze bu zor günlerinde vermiş oldukları desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir önceki isim sponsoru Tetiş Yapı yetkililerine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü süresi dolmadan isim sponsorluğundan vazgeçerek maddi kaynak sağlanması açısından kulübün önünü açtılar. İnşallah takımımız Birevim Elazığspor ismiyle ligde daha iyi sonuçlar elde edecektir.”

Son güncelleme 20:53 | 11 Mart 2019
Birevim Elazığspor
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