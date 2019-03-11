Dolandırıcılık şebekesinin son kurbanı Kayserispor’un yıldız ismi Varela oldu!

Tugay SADAY/ Trabzonspor’un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega, sahte icra tebligatıyla banka hesabından 2,5 milyon lira çekilmeye çalışılmıştı. Olayla ilgili Hugo Rodallega suç duyurusunda bulunurken, Alanyaspor'lu Bobo olarak tanınan Brezilyalı yıldızı Deivson Rogerio Da Silva’nın da aynı dolandırıcılık çetesinin kurbanı olmaktan son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

Bobo olarak tanınan Beşiktaş’ın eski yıldızı Brezilyalı Deivson Rogerio Da Silva, geçtiğimiz günlerde Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü’ne geldi. Bankadaki 200 bin eurosuna tanımadığı kişilerce icra takibi başlatılarak el konulmaya çalışıldığını belirten Bobo, “Tatildeyken alışveriş yaptığım sırada bankadaki paramı kullanamadım. Araştırdığımda tanımadığım bir kişi, hakkımda alacağı olduğunu söyleyip icra takibi başlatmış. Benim adresim yerine başka bir adrese tebligat yapılmış. Bu nedenle haberim olmadan banka hesabımdaki paraya el konulmaya çalışılmış” dedi.

BAŞKA FUTBOLCULAR DA VAR

Ünlü futbolcu Bobo, itiraz ederek paranın çekilmesinin önüne geçildiğini belirterek; “Para şu anda bankada bloke olduğu için kullanamıyorum. Tesadüfen öğrendim. İcra başlatan kişiyi tanımıyorum. Tebligat yapılan adresi de bilmiyorum. Öğrenmemiş olsaydım parayı çekeceklermiş. Başka futbolcuların da aynı sorunu yaşadığını öğrendim. 5-6 futbolcu olduğunu duydum. Bununla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdim. Bunu yapan kişilerden şikayetçi oldum” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri futbolcu hedef alan çeteye yönelik araştırma yaparken, Kayserispor'lu Slvestre Varela da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek şikayette bulundu. Şube çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Kayserispor'lu Slvestre Varela, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.