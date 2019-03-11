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Cansel Özkan’dan altın madalya
Diğer Sporlar

Cansel Özkan’dan altın madalya

Milli sporcu Cansel Özkan, 55 kiloda yarıştığı Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda koparmada birinci oldu.

11 Mart 2019 14:09

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası’nda mücadele eden Türk sporcu Cansel Özkan, kızlar 55 kilo koparmada altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde podyuma çıkan Cansel Özkan, 79 kiloluk kaldırışıyla koparmada birinci oldu. Silkmede 91 kiloluk derecesiyle 5’inciliğe elde eden Cansel, toplamda ise 170 kiloyla 4’üncü sırayı aldı.

Milliler, şampiyonanın üçüncü günü sonunda 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 13 madalyaya ulaştı.

Son güncelleme 14:09 | 11 Mart 2019
Cansel Özkan
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