SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Mansur Yavaş'tan iddialara yanıt: İftira ve provokasyon
Bucaspor Eriş’le ayağa kalktı
Spor Toto 3. Lig

Bucaspor Eriş’le ayağa kalktı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır son sıraya demir atarak kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor, yeni teknik patronu Levent Eriş yönetiminde 9 gün içinde oynadığı 3 maçta 9 puan topladı.

11 Mart 2019 12:28

Şampiyonluğu hedefleyen Kocaelispor ve Bayburt İl Özel İdare maçlarını kayıpsız geçen sarı-lacivertliler, evinde haftaya 4’üncü sırada giren Yeni Çorumspor’u da 2-1 yenerek kurtuluş ateşini yaktı. Geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Bucaspor, çok kritik bir galibiyet alarak puanını 26 yaptı. Tehlikeli bölgenin bir basamak üzerinde yer alan Cizrespor’la arasında 3 puan fark kalan İzmir ekibi, kalan 8 haftada umutlarını oldukça artırdı.

Teknik direktör Levent Eriş, göreve geldikten sonra adeta sihirli değnekle takımın çehresini değiştirdi. Bucaspor’un başında 5 maça çıkan deneyimli teknik adam, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplayıp kurtuluş ateşini yaktı. Daha önce 23 maçta 3 galibiyet alabilen Buca, Eriş’le son maçlarda 3’te 3 yaptı.

Oyuncularına her zaman inandığını kaydeden Levent Eriş, “Bucaspor gerçek kalitesini ve potansiyelini ortaya çıkardı. Henüz işimiz bitmedi, 8 haftada toplayacağımız çok puan var. Camiamız bize inansın, takıma sonuna kadar destek versin. Çocuklarımız güvenlerin boşa çıkarmayacak” ifadelerini kullandı.

11 Mart 2019 Nazilli Belediyespor yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı TFF 3`üncü Lig 1`inci Grup`ta Ergene Velişemespor deplasmanından 2-0`lık galibiyetle dönen Nazilli Belediyespor yenilmezlik serisini 19 maça çıkarıp müthiş bir istatistiğe imza attı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:28 | 11 Mart 2019
alt ligler bucaspor Levent Eriş TFF 3. Lig
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
Bugün - 20:00
-
Antalyaspor
Fenerbahçe
15/03/2019 - 20:30
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 17 57
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
25 12 44
4 Trabzonspor
25 11 40
5 Konyaspor
25 8 35
TÜMÜNÜ GÖR