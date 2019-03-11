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Beşiktaş’ta tokat krizi! Quaresma ve Medel…
Beşiktaş

Beşiktaş’ta tokat krizi! Quaresma ve Medel…

Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada Quaresma ve Medel arasında gerilim yaşandı. Burak Yılmaz'ın gole dönüştürdüğü serbest vuruş öncesi tokatlaşmaya kadar giden Quaresma ile Medel arasındaki tartışmayı araya giren Adriano önledi.

11 Mart 2019 08:32

Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısına Gary Medel ile Ricardo Quaresma'nın arasında yaşanan frikik tartışması damga vurdu.

Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmanın 34. dakikasında Burak Yılmaz'ın frikik golüyle 2-1'lik üstünlüğü sağladı. Serbest vuruş öncesinde Quaresma topun başına geçmek istedi ancak takım arkadaşı Gary Medel buna izin vermedi. Şilili futbolcunun sinirli şekilde Quaresma'nın üzerine yürüdüğü görüldü. İkili arasındaki tartışma alevlendiği sırada Medel, Portekizli futbolcunun kafasına tokat attı. Son anda araya giren Brezilyalı Adriano tartışmanın büyümesini engelledi.

Burak Yılmaz'ın frikik golü sonrasında Quaresma'nın sevinmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Son güncelleme 08:32 | 11 Mart 2019
beşiktaş medel Quaresma
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