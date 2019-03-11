Beşiktaş’ta tokat krizi! Quaresma ve Medel…

Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısına Gary Medel ile Ricardo Quaresma'nın arasında yaşanan frikik tartışması damga vurdu.
Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmanın 34. dakikasında Burak Yılmaz'ın frikik golüyle 2-1'lik üstünlüğü sağladı. Serbest vuruş öncesinde Quaresma topun başına geçmek istedi ancak takım arkadaşı Gary Medel buna izin vermedi. Şilili futbolcunun sinirli şekilde Quaresma'nın üzerine yürüdüğü görüldü. İkili arasındaki tartışma alevlendiği sırada Medel, Portekizli futbolcunun kafasına tokat attı. Son anda araya giren Brezilyalı Adriano tartışmanın büyümesini engelledi.
Burak Yılmaz'ın frikik golü sonrasında Quaresma'nın sevinmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.