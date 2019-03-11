Beşiktaş ucuz kurtuldu! Burak Yılmaz’ın golünden sonra…

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar, attıkları gole sevinirken kalelerinde mutlak bir gol görmekten son anda kurtuldu.
Karşılaşmanın 33. dakikasında Burak Yılmaz'ın frikik golü sonrasında Beşiktaşlı oyuncuların hepsi yedek kulübesine giderek Şenol Güneş'e sarıldı. Böylece takım kendi yarı sahasında kalan siyah-beyazlı futbolcuların dikkatsizliğinden yararlanmak isteyen Konyasporlu oyuncular maça hemen başlayarak gol bulmak istedi. Ancak durumu son anda fark eden Beşiktaşlı bazı futbolcular Konyaspor yarı alanına geçerek maçın başlamasına engel oldu.
Beşiktaşlı taraftarlar da Konyasporlu oyuncuların bu hareketini ıslıklayarak protesto etti.