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Beşiktaş ucuz kurtuldu! Burak Yılmaz’ın golünden sonra…
Beşiktaş

Beşiktaş ucuz kurtuldu! Burak Yılmaz’ın golünden sonra…

Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta ilginç bir an yaşandı. Beşiktaş'ın Burak Yılmaz ile bulduğu gole sevinen siyah-beyazlı futbolcular, Atiker Konyaspor'un topu santraya getirdiğini son anda fark etti. Beşiktaş böylece, yemesi muhtemel mutlak bir golden ucuz kurtulmuş oldu.

11 Mart 2019 08:03

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar, attıkları gole sevinirken kalelerinde mutlak bir gol görmekten son anda kurtuldu.

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Karşılaşmanın 33. dakikasında Burak Yılmaz'ın frikik golü sonrasında Beşiktaşlı oyuncuların hepsi yedek kulübesine giderek Şenol Güneş'e sarıldı. Böylece takım kendi yarı sahasında kalan siyah-beyazlı futbolcuların dikkatsizliğinden yararlanmak isteyen Konyasporlu oyuncular maça hemen başlayarak gol bulmak istedi. Ancak durumu son anda fark eden Beşiktaşlı bazı futbolcular Konyaspor yarı alanına geçerek maçın başlamasına engel oldu.

Beşiktaşlı taraftarlar da Konyasporlu oyuncuların bu hareketini ıslıklayarak protesto etti.

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Son güncelleme 08:44 | 11 Mart 2019
beşiktaş konyaspor
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