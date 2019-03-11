Beşiktaş taraftarı dikkat!

Beşiktaş tribünleri, Türkiye'nin en mükemmel taraftar grubunun başında gelmekte. Şenol Güneş gibi siyah-beyazlılara hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde tarihinin belki de en başarılı dönemini yaşatan bir teknik adamı itibarsızlaştırmaya çalışmak Beşiktaş taraftarına hiçbir şey kazandırmaz. Şampiyon olmasa bile Şampiyonlar Ligi'ni yakalayabilecek takımın hocasını ve futbolcusunu yuhalamanın, böyle olgun ve bilinçli bir taraftar kitlesine yakıştığını söyleyemeyiz. Gol anonslarını yapan hanımefendi, Beşiktaş takımını sahada coşturmak için büyük gayret gösterdi. Adeta sahanın yıldızıydı.

Hakem Ali Palabıyık'ın şu ana kadar ligde bir tane iyi maç yönettiğini gören olmamıştır. Bir hakemin babası Futbol Federasyonu Başkanı olsa, çocuğuna bu kadar tahammül edip torpil yapamaz. Bu kadar kötü bir hakem, Süper Lig tarihinde görülmemiştir. Adeta maçı katletti. Beşiktaş, ligin ikinci yarısındaki en iyi futbolunu oynadı. 7-2 veya 8-2 bitecek olan müsabaka maalesef kaçan gollerle 3-2 sona erdi.

Burak Yılmaz'ın geldiği günden beri ne kadar büyük katkı sağladığını ve galibiyetlerde büyük rol oynadığını görmekteyiz. Adem Ljajic de benzer bir performans sergiliyor. Beşiktaş, dün Konyaspor karşısında kanatları da mükemmel kullandı. Sağlı-sollu kombine akınlarda Lens ve Gökhan'ın yapmış olduğu etkili ortalar asiste dönüşmeyince birçok gol pozisyonu sonuçlandırılamadı. Galibiyet golünü atan Kagawa, mutlaka daha fazla süre almalı. Her oyuna girdiğinde takımını sonuca taşımakta. Böylece doğru bir transfer olduğunu herkese gösterdi.

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