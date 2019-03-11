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Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı!
Beşiktaş

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

11 Mart 2019 14:03

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve kondisyon koşuları ile sona erdi. Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, hazırlıklarına çarşamba günü saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 14:03 | 11 Mart 2019
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