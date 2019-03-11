Aston Villa Kaptanı Jack Grealish’e yumruk atan taraftara ölüm tehdidi yağdı!

İngiltere Championship’in 36. haftasında Birminghma City ile Aston Villa arasında oynanan Birmingham derbisinde tatsız bir olay yaşanmıştı. Karşılaşmanın 10. dakikasında sahaya dalan bir taraftar, Aston Villa Kaptanı Jack Grealish’e saldırmıştı. Saha ortasında Jack Grealish’e yumruk atan Paul Mitchell isimli taraftarın, maçın ardından kimliği belirsiz kişilerden ölüm tehdidi aldığını söyledi.

Birmingham’da bir barda çalışan Paul Mitchell, Aston Villa-Birmingham City maçında yaptığı hareket nedeniyle tutuklandı. Hakim karşısına çıkan 27 yaşındaki Paul Mitchell, darp suçlamasıyla Birmingham Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başladı. The Sun’da yer alan habere göre Paul Mitchell’in çalışma arkadaşları, bara sayısız tehdit telefonu geldiğini söyledi. İsimsiz kimseler tarafından gelen telefonlarda Paul Mitchell’in ölümle tehdit edildiği belirtildi.

Paul Mitchell’in çalışma arkadaşları yaşananları “Onu öldüreceklerini söylüyorlar. Hatta telefonlardan birinde maçın ardından önce barı ardından da Paul Mitchell’in evini yakacaklarını söylediler. Ailesi çok endişeli… Paul de bize ‘Can güvenliğimden endişe ediyorum’ dedi” şeklinde anlattılar.

Maçı canlı izlediklerini ve Paul Mitchell’in bunu yaptığına inanamadıklarını da belirten fanatik taraftarın çalışma arkadaşları “Çok zeki birisi değildi ama o an tamamen aklını yitirmiş görünüyordu” ifadelerini kullandılar.

Aston Villa taraftarı sahaya daldı! Yumruk yiyen Kaptan`ın cevabı muhteşem oldu İngiltere Championship`te Aston Villa`nın Birmingham ile oynadığı maçta bir taraftar sahaya girdi. Aston Villa Kaptanı Jack Grealish`e saldıran taraftar güvenlik görevlileri tarafından güçlükle saha dışına alınırken, Kaptan Jack Grealish`in taraftara cevabı muhteşem oldu. İlgili Haberi Oku

BIRMINGHAM CITY ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşmayı Jack Grealish’in attığı golle 1-0 kaybeden Birmingham City takımı, yaşananlar nedeniyle Jack Grealish’ten özür diledi. Jack Grealish’e yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirten Birmingham City, benzer bir olayın bir kez daha yaşanmaması için gereken tüm önlemlerin alınacağını duyurdu.

Birmingham City Kulübü ayrıca Paul Mitchell’in St Andrew’s Stadyumu’na ömür boyu giriş yasağı ile cezalandırılacağını da belirtti.

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