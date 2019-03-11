Altay mağlup olmasına rağmen iyi futbol sergiledi

Başkent’te siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmayan Altaylılar maçtan sonra oyuncuları tribünlere çağırarak, “Hep böyle oynayın, canımızı verelim” tezahüratı yaptı. Altay’ın başında çıktığı 6’ncı maçında yenilgiyle tanışan teknik direktör Sait Karafırtınalar da hiç hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, “Büyük Altay büyük oynar. Beraberliğe üzüleceğimiz bir karşılaşmayı kaybettik. Gençlerbirliği kalecisi Emrullah gününde olmasaydı farklı bir sonuçla ayrılabilirdik. Böyle oynadıktan sonra bence maçı biz kazandık” yorumu yaptı.

Müthiş bir oyun sergilediklerini dile getiren teknik patron Karafırtınalar, “İlk dakikasından son dakikaya kadar oyunun hakimi bizdik. Sadece istediğimiz sonucu alamadık. Rakibin kaleyi bulan bir şutu var o da penaltıdan buldukları gol. Sahada hangi takımın lider olduğu belli değildi. Böyle oynadıktan sonra özgüvenimiz daha da artacaktır. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakiplerimize neler yapabileceğimizi bir kez daha gösterdik. Dört haftalık galibiyet serimizin böyle sonlanmasını istemiyorduk, 3 puan için hamleler yaptık. Son dakikada bile üst üste 3 pozisyon kaçırdık. Kaleci Emrullah’ı kutluyorum” diye konuştu.

Öte yandan İzmir’de oynanacak Kardemir Karabükspor maçı öncesi sol bek Özgür ve stoper Gençer sarı kart cezalısı durumuna düştü.

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