Zeki Yavru’dan Trabzonspor taraftarına tepki: ‘Memleket olarak ne hale geldik’

Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Trabzonspor-Akhisarspor karşılaşmasının ardından Akhisarsporlu Zeki Yavru’nun yaptığı açıklamalar spor kamuoyunda ses getirdi.

Trabzonspor altyapısında yetişen ve bir dönem bordo mavili takımda forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor taraftarının annesine ettiği küfürlere tepki gösteren Yavru’nun açıklamaları sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girmeyi başardı.

İşte Zeki Yavru’nun sitem dolu sözleri;

“Maalesef ki futbolun dışında konuşacağım bizim insanlarımız bundan anlamıyorlar. Kusura bakmayın ama biz ne hale geldik ya! Memleket olarak şehir olarak biz ne hale geldik.”

“BENİM ANAMA KÜFÜR EDİYORLAR”

“Ben Trabzonsporluyum, Trabzonluyum bunu herkes biliyor. Ama ben Akhisarspor formasıyla bu sahada mücadele ediyorum. Benim anama küfür ediyorlar”

“BENİM EKMEĞİM BU YA”

“Ne yapayım ben Trabzonspor'un attığı gollere sevineyim mi? Benim ekmeğim bu ya! Biz ne hallere geldik! Ne zaman şerefiyle, namusuyla ekmek kazanmaya çalışan insanlara küfür ediyorlar. “