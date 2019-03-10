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Zeki Yavru’dan Trabzonspor taraftarına tepki: ‘Memleket olarak ne hale geldik’
Akhisarspor

Zeki Yavru’dan Trabzonspor taraftarına tepki: ‘Memleket olarak ne hale geldik’

Akhisarspor'un tecrübeli futbolcusu Zeki Yavru'nun Trabzonspor maçından sonra yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu. Eski takımına karşı oynadığı maçta kendisine edilen küfürlere tepki gösteren Yavru, "Ne zaman şerefiyle, namusuyla ekmek kazanmaya çalışan insanlara küfür ediyorlar" ifadelerini kullandı.

10 Mart 2019 18:29

Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Trabzonspor-Akhisarspor karşılaşmasının ardından Akhisarsporlu Zeki Yavru’nun yaptığı açıklamalar spor kamuoyunda ses getirdi.

Trabzonspor altyapısında yetişen ve bir dönem bordo mavili takımda forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor taraftarının annesine ettiği küfürlere tepki gösteren Yavru’nun açıklamaları sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girmeyi başardı.

İşte Zeki Yavru’nun sitem dolu sözleri;

“Maalesef ki futbolun dışında konuşacağım bizim insanlarımız bundan anlamıyorlar. Kusura bakmayın ama biz ne hale geldik ya! Memleket olarak şehir olarak biz ne hale geldik.”

“BENİM ANAMA KÜFÜR EDİYORLAR”

“Ben Trabzonsporluyum, Trabzonluyum bunu herkes biliyor. Ama ben Akhisarspor formasıyla bu sahada mücadele ediyorum. Benim anama küfür ediyorlar”

“BENİM EKMEĞİM BU YA”

“Ne yapayım ben Trabzonspor'un attığı gollere sevineyim mi? Benim ekmeğim bu ya! Biz ne hallere geldik! Ne zaman şerefiyle, namusuyla ekmek kazanmaya çalışan insanlara küfür ediyorlar. “

Son güncelleme 18:29 | 10 Mart 2019
Akhisarspor trabzonspor Zeki Yavru
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