Vodafone Park’ta Şenol Güneş’e şok tepki! Küfürlü tezahürat…

Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor maçı öncesinde siyah beyazlı taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
Sezon sonunda Beşiktaş’tan ayrılacağını açıklayan deneyimli teknik adam, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü’ne getirilmişti.
Vodafone Park’taki Konyaspor maçı öncesinde ise Beşiktaş taraftarının Şenol Güneş’e tepkisi vardı. Takım kadroları sayılırken Güneş’i ıslıklayan taraftarlar, yardımcı antrenör Guti’ye sevgi gösterisinde bulundu.
Maç başlamadan önce “I love you Guti” tezahüratları yapan Beşiktaşlılar, “Beşiktaş’ı satanın a…. k….” şeklinde küfürlü tezahürat yaptı.