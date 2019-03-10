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Vodafone Park’ta Şenol Güneş’e şok tepki! Küfürlü tezahürat…
Beşiktaş

Vodafone Park’ta Şenol Güneş’e şok tepki! Küfürlü tezahürat…

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta maç öncesi Şenol Güneş gerilimi yaşandı. Sezon sonunda Milli Takım'ın başına geçecek olan tecrübeli çalıştırıcıya siyah beyazlı taraftarlar küfürlü tezahüratlarla tepki gösterdi.

10 Mart 2019 19:16

Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor maçı öncesinde siyah beyazlı taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Sezon sonunda Beşiktaş’tan ayrılacağını açıklayan deneyimli teknik adam, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü’ne getirilmişti.

Vodafone Park’taki Konyaspor maçı öncesinde ise Beşiktaş taraftarının Şenol Güneş’e tepkisi vardı. Takım kadroları sayılırken Güneş’i ıslıklayan taraftarlar, yardımcı antrenör Guti’ye sevgi gösterisinde bulundu.

Maç başlamadan önce “I love you Guti” tezahüratları yapan Beşiktaşlılar, “Beşiktaş’ı satanın a…. k….” şeklinde küfürlü tezahürat yaptı.

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Son güncelleme 19:39 | 10 Mart 2019
beşiktaş şenol güneş Vodafone Park
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