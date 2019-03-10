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Valladolid Real Madrid maçı canlı izle! Canlı yayın: Real Madrid teselliyi ligde arıyor…
İspanya La Liga

Valladolid Real Madrid maçı canlı izle! Canlı yayın: Real Madrid teselliyi ligde arıyor…

Valladolid Real Madrid maçı ile La Liga'nın 27. haftası devam ediyor. Şampiyonlar Lig'e şok Ajax yenilgisi ile veda eden Real Madrid Valladolid galibiyeti ile moral bozukluğunu gidermek istiyor. Valladolid Real Madrid canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde...

10 Mart 2019 21:56

La Liga 27. haftasında Valladolid Real Madrid karşı karşıya geliyor. Bu sezon ezeli rakipleri Barcelona ve Atletico Madrid’in gerisinde kalan Real Madrid bu sezon yaşadığı şok puan kayıpları ile şampiyonluk yarışının da uzağında kaldı. Ligden düşmeme mücadelesi veren Valladolid karşısında Real Madrid neler yapacak merak ediliyor. İşte, Valladolid Real Madrid maçı canlı yayını…

VALLADOLİD REAL MADRİD CANLI İZLE

VALLADOLİD REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya Ligi La Liga 27. haftasında oynanacak Valladolid Real Madrid maçı Türkiye saati ile 22:45'de başlayacak. Valladolid Real Madrid maçı Bein Sports canlı yayını ile ekranlara gelecek.

Son güncelleme 21:56 | 10 Mart 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Besiktas
Bugün - 19:00
3
-
2
Konyaspor
Galatasaray
Yarın - 20:00
-
Antalyaspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 17 57
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
25 12 44
4 Trabzonspor
25 11 40
5 Konyaspor
25 8 35
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