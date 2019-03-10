Survivor Seda kimdir? Survivor Seda Ocak kaç yaşında?

Seda Ocak Survivor tanıtımında en iddialı isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Hırslı ve başarılı performansı ile beğeni toplayan Survivor Seda, eski milli atlet ve antrenördür. Seda Ocak hakkında ayrıntılar merak ediliyor. İşte Survivor Seda ve hayatının bilinmeyenleri…

SEDA OCAK KİMDİR?

Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi’nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.

Seda Ocak kendisini şöyle anlatıyor; Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Survivor’a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum.