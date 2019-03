Survivor Okay kimdir? Survivor Okay Köksal kaç yaşında?

Survivor Okay, adada Hakan, Hikmet ve Bora’nın oluştrduğu grup tarafından en çok eleştirilen yarışmacı olarak dikkat çekiyor. Ülkemizi birçok yerde başarıyla temsil eden Okay Köksal’ın en büyük hayallerinden birinin Survivor’a katılmak olduğunu söylemişti. Peki, Survivor Okay kimdir, kaç yaşında?

SURVİVOR OKAY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

6 Mayıs 1987'de Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Ferhatlı köyünde doğdu. İlkokulda sınıfa gelen güreş antrenörleri ile tanışması sonucu güreş hayatı başladı ve Artvin Yusufeli Güreş Eğitim Merkezi'ne seçildi. Lisede Türkiye Şampiyonaları'nda dereceler aldı ve Yıldız Milli Takımı'na seçilip ülkeyi temsil etmeye başladı. İlk uluslararası şampiyonluğunu Fransa'nın Lyon şehrinde yapılan Yıldızlar Grand Prix Turnuvası'nda kazandı. 2004'te Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde üniversite hayatına başladı. Milli takım hocaları Murat Atmaca, İsmail Zurnacı, Yüksel Şanlı ve Yakup Topuz; Okay Köksal'ı Ankara Tedaş Spor Kulübü'ne davet ettiler ve böylelikle güreş kariyerini profesyonel olarak bu kulüpte sürdürdü. 2007 yılı Gençler Türkiye Güreş Şampiyonluğu'nun yanı sıra Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda şampiyon olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Belgrad'da yapılan Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alarak bayrağımızı göndere çektirmenin mutluluğunu yaşadı. Yine aynı yıl Pekin'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda 2. oldu. 2009 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı'nda mücadele etti ve yine buradayken Büyükler Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı. 2010 yılında mezun olup beden eğitimi öğretmenliğine başladı. 2012’de Türkiye Şampiyonası'nda derece alarak güreşe dönüş yaptı. Ankara İlbank Spor Kulübü'nün transfer teklifini kabul ederek, 2013-2017 yılları arasında güreşe ve öğretmenliğe aynı anda başarıyla devam etti. 2018'de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne transfer oldu ve hala bu kulübün sporcusu olarak güreş hayatına devam ediyor.