Survivor Türkiye-Yunanistan’da heyecan tüm hızıyla sürerken kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmada Survivor Hikmet her hafta oyunlarda gösterdiği başarılı performans ile adeta takımını taşıyan isimlerin başında geliyor. Performansıyla dikkat çeken Hikmet, oynadığı oyunlarda ortalama yüzde 43’lük bir galibiyet oranına erişmiş durumda. Peki Survivor Hikmet kimdir? Survivor Hikmet Tuğsuz kaç yaşında?

SURVİVOR HİKMET KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi. Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.