Survivor Hakan kimdir? Survivor Hakan kaç yaşında?

Ekranların fenomen programı Survivor’da her bölüm heyecan giderek artıyor. Her bölümde, her yarışmada farklı yarışmacılar dikkat çekiyor. Bu isimlerde biri de ilk geldiğinde performansı ile hayal kırıklılığı yaratan ancak sonrasında yükselen bir performans sergileyen Survivor Hakan oldu. Survivor Hakan Kanık sosyal medyada en çok konuşulan yarışmacılar arasında yer alıyor. Peki, Survivor Hakan kimdir? Hakan Kanık kaç yaşında?

HAKAN KANIK KİMDİR?

İstanbul’da yaşamını sürdüren Hakan Kanık, 1999 yılında dünyaya geldi. Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni tamamladı, ardından Muğla Sıktı Kocaman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nin heykel bölümünde eğitim görmeye başladı. Et konusunda kendisini geliştiren ve farklı mekanların mutfaklarında çalışan Hakan Kanı’ın asıl mesleği ise komidir.

MasterChef Türkiye’nin hırslı isimlerinden Hakan Kanık, Survivor 2019 aday tanıtım videosunda şu açıklamayı yapmıştı:

“Sevdiklerimizden ayrı kalacağız, ailemizden uzak kalacağız. Ama adada ben illaki bir şeyle bulurum ve takımımı doyururum. Survivor'un parkurları çok uzun ve engebeli, acayip özellik gerektiren parkurlar. Ama ben burada yaşımın verdiği avantajla, atiklikle bütün parkurların üstesinden geleceğimi biliyorum. Asıl soru kimin beni yeneceği değil, kimin beni durdurabileceğidir.”