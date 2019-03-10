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Spor Toto 1. Lig | Gençlerbirliği 1-0 Altay
TFF 1.Lig

Spor Toto 1. Lig | Gençlerbirliği 1-0 Altay

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği sahasında, 4 haftada 12 puan toplayan Altay’ı ağırladı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda AFJET Afyonspor’la oynadığı maçta golsüz berabere kalan başkent temsilcisi, Altay’ı 1-0 mağlup etti.

10 Mart 2019 22:05

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Eryaman Stadında Altay'ı konuk etti. Liderlik yarışını sürdüren Kırmızı-Siyahlı ekip Altay karşısında 1-0 galip geldi. Ligin ilk yarısında İzmir Atatürk Stadında oynanan maçı aynı skorla kazanan Gençlerbirliği, 4 haftadır kaybetmeyen rakibi karşısında kontrollü bir oyun oynayarak zirve yarışını sürdürdü. Gençlerbirliği kalecisi Emrullah’ın kalesinde devleştiği maçta 4 net fırsattan yararlanamayan Altay, haftayı 34 puanla kapattı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Zorbay Küçük, Gökhan Memişoğlu, Cemal Bingül

Gençlerbirliği: Emrullah, Ahmet Oğuz, Yıldırım, Yasin, Ahmet İlhan, Sessegnon (Bekir dk. 79), Claro, Stancu (Nadir Çiftci dk. 86), Deniz (Jailton dk. 64), Selçuk Şahin, Alper

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Altay: Aydın, Ulaş, Tavares (İbrahim Akın dk. 65), Ferhat, Putsila, Yasin (Mustafa dk. 88), Paixao, Tatos (Furkan dk. 84), Kappel, Gençer, Özgür

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Gol: Stancu (dk. 61) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Sessegnon, Stancu, Bekir, Alper (Gençlerbirliği), Özgür , Gençer, Ulaş, Pustila (Altay) 10 Mart 2019 MAÇ SONUCU Hatayspor 4-0 Eskişehirspor Sahasında Eskişehirspor`u konuk eden Hatayspor, rakibini 4-0 mağlup ederek Süper Lig`e doğrudan çıkma iddiasını sürdürdü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:05 | 10 Mart 2019
altay Gençlerbirliği Spor Toto 1. Lig
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