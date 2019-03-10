Şenol Güneş’ten Karius açıklaması: ‘Tolga Zengin olsa hemen oynatırım’

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor’u 3-2 yendikleri maçın ardından kaleci Loris Karius hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş taraftarının ıslıkladığı Alman file bekçisinin takıma uyum sağlayamadığını dile getiren Güneş, “Tolga Zengin olsa hemen oynatırım. Çocuk yetenekli ama olmadı, tutmuyor şu ana kadar. Karius’un elektriği, heyecanı donuk” dedi.

Karius’un uyum sorununda kendisinin de hatası olduğunu belirten Güneş, “Takıma ait olma konusunda eksikleri var. Benim de hatam vardır tabii. Bununla veya diğerleriyle sezonu kapatacağız. Bu oyuncular bizim oyuncumuz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan “Tolga Zengin’in kadro dışı kalması sizi aşıyor mu?” sorusuna yanıt veren Güneş, “Onunla ilgili bir şey konuşmayı doğru bulmuyorum çünkü Tolga şu anda bizimle idmana çıkmıyor” şeklinde konuştu.

Loris Karius`a tepki ve destek! `Liverpool`un bize attığı 9. gol` Süper Lig`in 25. haftasında Atiker Konyaspor`u ağırlayan Beşiktaş`ta kaleci Loris Karius`a yediği gol sonrasında tribünlerin tepkisi vardı. Takım arkadaşları Vida ve Medel`in Karius`a destek vermesi sonrasında bazı taraftarlar başarılı kaleciyi alkışladı. İlgili Haberi Oku