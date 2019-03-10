Pusu uyutma 3 puan

Başakşehir sıradan bir semt takımı ve taraftarı da yok. İyi ki F.Bahçe'nin o muhteşem taraftarı var da maçı renklendirdiler. Bir de sarı-lacivertlilerin ikinci yarıdaki temposunu es geçmeyelim. Taraftarın karşılıksız F.Bahçe sevgisi ve muzip G.Saraylıların desteği bile galibiyet için yeterli olmadı.

Avcı’nın kazanmak için kurduğu pusu taktiği ile açık araması ve uyutan futbolu, sarı-lacivertli futbolcuları Başakşehir karşısında adeta durdurdu. Oyunu rölantiye al, teknik oyuncularının bireysel yetenekleri ile sağlı-sollu cılız ataklar yap ve rakibin hata yapmasını bekleyip golü at. İstanbul ekibi önce rakibinin topla oynamasına izin veriyor, sonra da ilk hatasında fırsatı kaçırmıyor. İşte Başakşehir, bu sezon ligi böyle domine etti!

Fenerbahçe’nin, Beşiktaş maçındaki gibi heyecanlı ve agresif, geriye düşse bile maçı bırakmama isteğini, karşılaşmanın ikinci yarısında yine izledik. Defansın adam paylaşımlarındaki sıkıntı bir türlü bitmiyor. Artık Ersun Hoca'nın buna bir önlem almalı. Dirar ve Topal'ın yokluğu bu kadar mı hissedilir? Moses, Eljif ve Zajc'ın, Soldado'ya top taşıyamaması da mağlubiyetin en önemli nedenlerinden biri oldu. Zajc'ın kaçırdğı goller saç-baş yoldurur.

Sarı-lacivertliler; ilk yarıda bir, ikinci yarıda birçok kez etkili geldi. Başakşehir, üçüncü organize atakta golü buldu. F.Bahçe'nin yediği ilk golde Tolgay, Volkan ve Serdar'ın hataları vardı. 1-1'den sonra gol de kaçırdı. Ersun Hoca'nın yerinde değişiklikleri neredeyse maçı da çevirecekti. Maçın hakemi Hüseyin Göçek, rahat bir maç yönetti. İki kere VAR'a danıştı ama, “Dostlar alışverişte görsün.” Arda'nın ceza sahası içinde elle müdahalesine ‘devam' dedi, penaltı veremedi. Bu maçın ardından yarın oynanacak olan G.Saray-Antalya maçı belki de Başakşehir'in şampiyonluk iddiasını bir kat daha arttıracağı bir karşılaşma olacak.

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