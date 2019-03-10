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Mustafa Denizli: ‘Kötü seriyi ümit ediyorum ki geride bıraktık’
Kasımpaşa

Mustafa Denizli: ‘Kötü seriyi ümit ediyorum ki geride bıraktık’

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, Göztepe ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

10 Mart 2019 19:00

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli Göztepe deplasmanının Türkiye’nin her takımı için en zor dış saha maçlarından biri olduğunu söyledi.

Göztepe karşısında 1 puan aldıklarını ifade eden Denizli, şöyle konuştu:

“Kötü bir seriyi ümit ediyorum ki geride bıraktık. Trabzonspor maçıyla dönüş sinyali verdik. Bugün futbol olarak özellikle ikinci yarıda bölüm bölüm iyi işler yapmaya çalıştık. Psikolojik olarak kazançlarımızdan bir tanesi gol yemememiz oldu. Göztepe ile oynayıp zorlanmamak mümkün değil. Rakibimize cevap vermeye çalıştık.”

Denizli, futbolculuğu döneminde Altay formasıyla yıllarca Göztepe’ye rakip olduğunu hatırlatarak, kendi takımının yanı sıra hem Altay’ın hem de Göztepe’nin başarılı olmasını istediğini söyledi.

Çok zor bir lig mücadelesi yaşandığını kaydeden Denizli, “Kazanabilseydik yukarılara tırmanabilecektik. Önümüzdeki haftalar, bunu gerçekleştirmek için yeterli. Düşündüklerimizi gerçekleştirmek için sonuca giden oyunumuzu geliştirmemiz lazım.” ifadelerini kullandı.

10 Mart 2019 MAÇ SONUCU Göztepe Kasımpaşa 0-0 Düşme hattından kurtulmaya çalışan Göztepe, galibiyet hasretini sonlandırmak isteyen Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Berabere biten maç sonrası ligin dibi karıştı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:45 | 10 Mart 2019
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