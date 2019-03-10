MAÇ SONUCU | Liverpool 4-2 Burnley | Premier Lig 25. hafta

İngiltere Premier Lig 30. hafta mücadelesinde kümede kalma savaşı veren Burnley ile zirve takibini sürdüren Liverpool karşı karşıya geldi. Merseyside ekibi mücadeleyi 4-2 kazandı.

Maçın henüz 6. dakikasında Ashley Westwood’un golüyle 1-0 öne geçen Burnley, Liverpool’un ataklarına sadece 13 dakika dayanabildi.

Brezilyalı golcü Roberto Firmino 19. dakikada skoru 1-1’e getirirken 29’da Sadio Mane Liverpool’u 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya da baskılı başlayan Liverpool, 67. dakikada Firmino’nun golüyle durumu 3-1’e getirdi ve rahat bir skor elde etti.

Konuk ekip Burnley 90’da Johann Gudmundsson ile skoru 3-2 yapıp umutlansa da uzatmalarda Sadio Mane bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu 4-2 olarak belirleyen isim oldu.

Ligde oynadığı son 5 maçında 3 beraberlik 2 galibiyet alarak liderlik koltuğunu kaybeden Liverpool, puanını 73 yaptı ve Manchester City’nin 1 puan gerisinde yer aldı. Burnley ise 30 puanda kaldı.

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