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MAÇ SONUCU Hatayspor 4-0 Eskişehirspor
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU Hatayspor 4-0 Eskişehirspor

Sahasında Eskişehirspor'u konuk eden Hatayspor, rakibini 4-0 mağlup ederek Süper Lig'e doğrudan çıkma iddiasını sürdürdü.

10 Mart 2019 16:14

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Hatayspor, sahasında Eskişehirspor’u 4-0 yendi.

Bu galibiyetle puanını 44 yapan Hatayspor, maç fazlasıyla dördüncü sıraya yükseldi. 25 puanda kalan Eskişehirspor ise 16. sırada yer aldı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, İlker Takpak, Kamil Çetin

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk. 70 Korkishko), Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın (Dk. 62 Hamza Gür), Sadi Karaduman, Diallo (Dk. 86 Nimaga), Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Eskişehirspor: Melih Ağa, Sezgin Coşkun, Kamal Issah (Dk. 66 Alperen Kocabaş), Milinkovic, Erdal Akdarı, Furgan Polat, Sekidika, Hakan Aslantaş (Dk. 76 Mehmet Feyzi Yıldırım), Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Sissoko), Ferhat Kiraz

Goller: Dk. 2 Caner Hüseyin Bağ, Dk.16 Mirkan Aydın, Dk. 73 ve 85 Hamza Gür (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Sadi Karaduman, Dk. 65 Gökhan Karadeniz, Dk. 80 Mesut Çaytemel (Hatayspor), Dk. 73 Hakan Aslantaş (Eskişehirspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 2′ Selim Ilgaz'ın ortasında Caner Hüseyin Bağ altı pas içinde topu filelere yolladı. 1-0

GOL! 16′ Mesut Çaytemel'in ortasında ceza alanı içinde Selim Ilgaz topu Mirkan'ın aktardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

GOL! 73′ Mesut Çaytemel’in ortasında ceza sahası içinde Hamza Gür’ün kafa vuruşu ağlara gitti. 3-0

84. dakikada ceza sahası içinde Hamza Gür yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 85′ Penaltı için topun başına geçen Mesut Çaytemel’in vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu Hamza Gür ağlara gönderdi. 4-0

Son güncelleme 16:14 | 10 Mart 2019
eskişehirspor hatayspor
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