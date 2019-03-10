SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Vodafone Park'ta kritik maçta 3 gol var!
MAÇ SONUCU | Chelsea 1-1 Wolverhampton Wanderers | Premier Lig 25. hafta
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Chelsea 1-1 Wolverhampton Wanderers | Premier Lig 25. hafta

Premier Lig'de Chelsea, Wolverhampton karşısında Hazard'ın uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-1 berabere kaldı

10 Mart 2019 19:36

İngiltere Premier Lig’de Chelsea, sahasında Wolverhampton Wanderers ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig’in 30. haftasında Chelsea, Stamford Bridge Stadı’nda Wolverhampton’ı ağırladı.

Konuk takım, 56. dakikada Raul Jimenez’in attığı golle 1-0 öne geçti.

Mücadele boyunca büyük oranda topa sahip olan Chelsea, buna rağmen net pozisyona girmekte zorlandı. Ev sahibi ekip, aradığı golü 90+2. dakikada Eden Hazard ile buldu ve taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla bir maç eksiği bulunan Chelsea, 57 puanla 6’ncı, Wolverhampton ise 44 puanla 7’nci sırada yer aldı.

10 Mart 2019 MAÇ SONUCU | Liverpool 4-2 Burnley | Premier Lig 25. hafta İngiltere Premier Lig 30. hafta karşılaşmasında Burnley`i konuk eden Liverpool, kendi sahasında 4-2 galip geldi ve hata yapmayarak geçen hafta liderlik koltuğunu kaptırdığı Manchester City`yi takibini sürdürdü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:36 | 10 Mart 2019
chelsea Wolverhampton Wanderers
GÜNÜN MAÇLARI
Göztepe S.K.
Bugün - 16:00
0
-
0
Kasimpasa S.K.
Caykur Rizespor
Bugün - 16:00
3
-
0
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 17 57
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
25 12 44
4 Trabzonspor
25 11 40
5 Konyaspor
25 8 35
TÜMÜNÜ GÖR