MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 3-0 Kayserispor | Süper Lig 25. hafta

Spor Toto Süper Lig 25. haftasında Kayserispor’u konuk eden Çaykur Rizespor, taraftarının yoğun desteğiyle sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Ligin formda iki takımının mücadelesinde gol perdesini 22. dakikada Rizespor’un forveti Vedat Muriqi açtı. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Rizespor, 56’da Braian Samudio ile durumu 2-0’a getirdi.

Maçtaki gol perdesini açan Vedat Muriqi, 66. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu da gole çevirince maçın skorunu 3-0 olarak belirleyen isim oldu.

Konuk ekip Kayserispor’un yakaladığı net gol fırsatlarında ise Rizespor kalecisi Gökhan Akkan’ın başarılı kurtarışları ile direkten dönen toplar damga vurdu ve ligde 10 maçtır yenilmeyen Kayserispor haftalar sonra yenilgiyle tanışmış oldu.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 31 yaparken Kayserispor 32 puanda kaldı. Karadeniz temsilcisi gelecek hafta deplasmanda Atiker Konyaspor’a konuk olurken Kayserispor evinde Medipol Başakşehir’i ağırlayacak.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya, Asım Yusuf Öz, Hakan Yemişken

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Musa Çağıran (Dk. 81 Nakoulma), Azubuike, Samudio, Umar (Dk. 75 Saadane), Boldrin (Dk. 87 Mustafa Saymak), Vedat Muriç

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila Turan (Dk. 64 Gyan), Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 90+4 Kucher), Deniz Türüç, Chery, Umut Bulut (Dk. 81 Varela), Kravets

Goller: Dk. 22, Dk. 66 (Penaltıdan) Vedat Muriç, Dk. 56 Samudio (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 30 Boldrin, Dk. 38 Vedat Muriç, Dk. 58 Samudio (Çaykur Rizespor)

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