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MAÇ SONUCU | Arsenal 2-0 Manchester United | Premier Lig 25. hafta
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Arsenal 2-0 Manchester United | Premier Lig 25. hafta

Premier Lig'de Arsenal, sahasında Manchester United'ı 2-0 mağlup etti

10 Mart 2019 22:00

İngiltere Premier Lig’de Arsenal, sahasında Manchester United’ı 2-0 yendi.

Premier Lig’in 30. haftasında Arsenal, Emirates Stadı’nda Manchester United’ı ağırladı.

Ev sahibi takım, 12. dakikada Granit Xhaka ve 69. dakikada penaltıdan Pierre-Emerick Aubameyang’ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Arsenal’da karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 77 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetle 60 puana ulaşan Arsenal, 58 puanlı Manchester United’ı geride bırakarak 4. sıraya yerleşti.

Öte yandan Aralık 2018’de Manchester United’ın başına geçen Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımıyla ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

10 Mart 2019 MAÇ SONUCU | Liverpool 4-2 Burnley | Premier Lig 25. hafta İngiltere Premier Lig 30. hafta karşılaşmasında Burnley`i konuk eden Liverpool, kendi sahasında 4-2 galip geldi ve hata yapmayarak geçen hafta liderlik koltuğunu kaptırdığı Manchester City`yi takibini sürdürdü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:00 | 10 Mart 2019
arsenal manchester united
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