SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Tehlikeli gerginlik! AKP’liler, Saadet Partisi konvoyunun önünü traktörle kesti | Son dakika
Los Angeles Lakers’a bir şok daha!
NBA

Los Angeles Lakers’a bir şok daha!

Los Angeles Lakers forması giyen Brandon Ingram, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Brandon Ingram, Los Angeles Lakers'ta sakatlanan dördüncü isim oldu.

10 Mart 2019 12:14

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Lakers’ın forveti Brandon Ingram, sakatlığı yüzünden sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Üst üste 5, son 10 maçta 8 mağlubiyet alarak play-off potasından uzaklaşan Lakers’ta, sakatlanan oyuncular arasına Lonzo Ball, Tyson Chandler ve Kyle Kuzma’dan sonra Brandon Ingram de eklendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ omzundaki ağrılar sebebiyle 3 Mart’tan bu yana sahalardan uzak kalan 21 yaşındaki basketbolcu, sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.

Ingram’in, bu sezon çıktığı 52 maçta 18,3 sayı ve 5,1 ribaunt ortalamaları bulunuyor.

Son güncelleme 12:14 | 10 Mart 2019
Brandon Ingram Los Angeles Lakers
GÜNÜN MAÇLARI
Alanyaspor
Bugün - 13:30
2
-
1
BB Erzurumspor
Caykur Rizespor
Bugün - 16:00
0
-
0
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 17 57
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
25 11 40
5 Konyaspor
24 8 35
TÜMÜNÜ GÖR