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Loris Karius’a tepki ve destek! ‘Liverpool’un bize attığı 9. gol’
Beşiktaş

Loris Karius’a tepki ve destek! ‘Liverpool’un bize attığı 9. gol’

Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius'a yediği gol sonrasında tribünlerin tepkisi vardı. Takım arkadaşları Vida ve Medel'in Karius'a destek vermesi sonrasında bazı taraftarlar başarılı kaleciyi alkışladı.

10 Mart 2019 20:44

Beşiktaş’ın Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada tribünler kaleci Loris Karius nedeniyle ikiye bölündü.

Konyaspor’da Ömer Ali Şahiner 20. dakikada attığı golle takımını 1-1’lik beraberliğe taşırken golden sonra kaleci Loris Karius’a büyük tepki vardı.

Top Alman kaleciye geldiği anda Beşiktaş tribünlerinden ıslık ve yuhlama sesleri yükselirken Karius’a destek takım arkadaşlarından geldi.

Hırvat savunmacı Domagoj Vida protestoları durdurmak için tribünlere alkış işareti yaptı ve Karius’a destek olunmasını istedi.

Bu hareketin üzerine bazı Beşiktaşlı taraftarlar Karius’u alkışlayarak moral verdi.

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İşte sosyal medyada Karius’un performansı için yapılan bazı yorumlar;

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Son güncelleme 20:46 | 10 Mart 2019
atiker konyaspor beşiktaş Loris Karius
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