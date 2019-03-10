Loris Karius’a tepki ve destek! ‘Liverpool’un bize attığı 9. gol’

Beşiktaş’ın Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada tribünler kaleci Loris Karius nedeniyle ikiye bölündü.
Konyaspor’da Ömer Ali Şahiner 20. dakikada attığı golle takımını 1-1’lik beraberliğe taşırken golden sonra kaleci Loris Karius’a büyük tepki vardı.
Top Alman kaleciye geldiği anda Beşiktaş tribünlerinden ıslık ve yuhlama sesleri yükselirken Karius’a destek takım arkadaşlarından geldi.
Hırvat savunmacı Domagoj Vida protestoları durdurmak için tribünlere alkış işareti yaptı ve Karius’a destek olunmasını istedi.
Bu hareketin üzerine bazı Beşiktaşlı taraftarlar Karius’u alkışlayarak moral verdi.
İşte sosyal medyada Karius’un performansı için yapılan bazı yorumlar;
Karius ile Volkan'ın karşı karşıya geldiği maçın 3-3 bitmesi çok saçma en az 5-5 falan bitmeliymiş.
— herr daum (@mehdennis) 10 Mart 2019
Kim ne derse desin Karius Liverpool'un bize attığı 9. Goldür
— osenebusene (@osenebusene1) 10 Mart 2019
Vida, Karius'u ıslıklayan tribünlere dönüp “yapmayın, destek olun” dedi.. Tribünlerden alkış geldi..
— Fırat Günayer (@firatgunayer) 10 Mart 2019
Karius kötü kaleci değil. Karius, Beşiktaş'a imza atmış ama Beşiktaş'a gelmemiş kaleci. Adam hala orada..
— Bülent Timurlenk (@timblnt) 10 Mart 2019
Karius, Beşiktaş forması ile çıktığı 26. maçında 36. golü yedi. Büyük takım kalecisi sadece bir maçı değil, sezonu kurtaracak özelliklere sahip olmalı. Karius böyle bir kaleci değil.
— Övünç Özdem (@ovuncozdem) 10 Mart 2019
Karius, hayalet Casper gibi… şeffaf kolları var, kaleye gelen içinden geçiyor…
— Ergin Aslan (@erginaslan) 10 Mart 2019
Güle güle Karius, hoşgeldin Fabri.
— Kasar Yaza (@KasarYaza_BJK) 10 Mart 2019