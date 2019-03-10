Loris Karius’a tepki ve destek! ‘Liverpool’un bize attığı 9. gol’

Beşiktaş’ın Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada tribünler kaleci Loris Karius nedeniyle ikiye bölündü.

Konyaspor’da Ömer Ali Şahiner 20. dakikada attığı golle takımını 1-1’lik beraberliğe taşırken golden sonra kaleci Loris Karius’a büyük tepki vardı.

Top Alman kaleciye geldiği anda Beşiktaş tribünlerinden ıslık ve yuhlama sesleri yükselirken Karius’a destek takım arkadaşlarından geldi.

Hırvat savunmacı Domagoj Vida protestoları durdurmak için tribünlere alkış işareti yaptı ve Karius’a destek olunmasını istedi.

Bu hareketin üzerine bazı Beşiktaşlı taraftarlar Karius’u alkışlayarak moral verdi.

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İşte sosyal medyada Karius’un performansı için yapılan bazı yorumlar;

Karius ile Volkan'ın karşı karşıya geldiği maçın 3-3 bitmesi çok saçma en az 5-5 falan bitmeliymiş. — herr daum (@mehdennis) 10 Mart 2019

Kim ne derse desin Karius Liverpool'un bize attığı 9. Goldür — osenebusene (@osenebusene1) 10 Mart 2019

Vida, Karius'u ıslıklayan tribünlere dönüp “yapmayın, destek olun” dedi.. Tribünlerden alkış geldi.. — Fırat Günayer (@firatgunayer) 10 Mart 2019

Karius kötü kaleci değil. Karius, Beşiktaş'a imza atmış ama Beşiktaş'a gelmemiş kaleci. Adam hala orada.. — Bülent Timurlenk (@timblnt) 10 Mart 2019

Karius, Beşiktaş forması ile çıktığı 26. maçında 36. golü yedi. Büyük takım kalecisi sadece bir maçı değil, sezonu kurtaracak özelliklere sahip olmalı. Karius böyle bir kaleci değil. — Övünç Özdem (@ovuncozdem) 10 Mart 2019

Karius, hayalet Casper gibi… şeffaf kolları var, kaleye gelen içinden geçiyor… — Ergin Aslan (@erginaslan) 10 Mart 2019

Güle güle Karius, hoşgeldin Fabri. — Kasar Yaza (@KasarYaza_BJK) 10 Mart 2019

Beşiktaş zor kurtuldu! Konyaspor maça başlayacaktı ki... Beşiktaş`ın Atiker Konyaspor karşılaşmasında Burak Yılmaz ile bulduğu golün ardından rakip takım oyuncuları maça hemen başlamak istedi. Siyah beyazlı oyuncular bunu son anda fark edince mutlak bir golden son anda kurtulmuş oldu. İlgili Haberi Oku