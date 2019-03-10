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Hikmet Karaman: ‘Kaleci Gökhan çok iyi bir maç çıkardı tebrik ediyorum’
Kayserispor

Hikmet Karaman: ‘Kaleci Gökhan çok iyi bir maç çıkardı tebrik ediyorum’

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 3-0 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman, “Rakibimizi tebrik ediyorum” dedi.

10 Mart 2019 19:31

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Çaykur Rizespor’u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Çok zor bir maç olduğunu kaydeden Karaman, “Oyunun içerisinde 1-0’dan sonra yakaladığımız net pozisyonlar var. İkinci yarının başında Chery’nin net pozisyonu var. İki direkten dönen topumuz var. Kaleci Gökhan’ı tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç çıkardı. Haftaya çok zor bir maçımız var. Bu maçla ilgili değerlendirmemizi kendi içimizde yapıp kalan maçlara bakacağız.” ifadelerini kullandı.

10 Mart 2019 Okan Buruk: `8-9 gol atabilirdik` Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamada Maçın geneline bakınca 8-9 gol atabilirdik dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:31 | 10 Mart 2019
Çaykur Rizespor hikmet karaman İstikbal Mobilya Kayserispor
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