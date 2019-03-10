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Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: ‘Göztepe ligde kalacak’
Göztepe

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: ‘Göztepe ligde kalacak’

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kasımpaşa beraberliğinin ardından, “Göztepe ligde kalacak” dedi.

10 Mart 2019 19:31

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Göztepe, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna “Haftaya 16. sırada girdik. Kazanarak üst sıralara tırmanmayı arzuladığımız bir karşılaşmaydı. 31 orta yapıp rakip ceza sahasından 8 önemli şut pozisyonu bulduğumuz bir karşılaşmada sonuç alamamak oldukça üzücü. Göztepe'nin tutkulu, takımı her zaman ileriye taşıyan taraftarı yine yanındaydı” dedi.

Tamer Tuna, “Hepsine teşekkür ediyorum. İnansınlar ki, Göztepe bu sene ligde kalacak. Sezonun son maçı olan Ankaragücü müsabakasının ardından burada gelecek sezonu konuşuyor olacağız. Kimse endişe etmesin Göztepe yoluna Süper Lig’de devam edecek” ifadelerini kullandı. 10 Mart 2019 MAÇ SONUCU Göztepe Kasımpaşa 0-0 Düşme hattından kurtulmaya çalışan Göztepe, galibiyet hasretini sonlandırmak isteyen Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Berabere biten maç sonrası ligin dibi karıştı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:31 | 10 Mart 2019
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