Fenerbahçe ile TFF arasında soğuk savaş!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Fenerbahçe arasındaki gerilim, yeni bir boyut kazandı. Kanarya'nın patronu Ali Koç'un TFF'yi ‘lobi'lerin yönettiği şeklindeki eleştirilerini Asbaşkan Semih Özsoy, “Fenerbahçe camiasını Şeref Yalçın ile Cengiz Zülfikaroğlu'na yedirmeyiz” diyerek desteklemişti. Ardından sarı-lacivertli kulüp eski yöneticisi, TFF Başkanvekili Nihat Özdemir ile karşı karşıya da gelmişti. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in istifasıyla başlayan yeni süreçte kritik bir noktaya gelindi. Demirören'in koltuğu bırakmasının ardından başkanlık görevine Hüsnü Güreli getirilmişti.

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EN ÜSTTE İKİ BEŞİKTAŞLI

Güreli’den boşalan başkanvekilliğini ise Fenerbahçe'nin tepki gösterdiği Cengiz Zülfikaroğlu üstlenecek. Zülfikaroğlu ile TFF yönetimindeki beş başkanvekilinden ikisi Fenerbahçeli, biri Galatasaraylı, biri Beşiktaşlı, biri ise Trabzonsporlu olacak. Başkan Hüsnü Güreli de dahil edildiğinde TFF üst yönetiminde ağırlık Beşiktaş ve Fenerbahçeli isimlere kayacak.

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