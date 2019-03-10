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Fatih Terim’den yıldız isme kesik!
Galatasaray

Fatih Terim’den yıldız isme kesik!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor'a karşı kilit bölgede değişiklik yapacak. Fatih Terim, sakatlıktan kurtulan Emre’yi 23 Eylül’den bu yana ilk kez 11’de oynatmayı düşünüyor. Onyekuru, yedeğe çekilecek.

10 Mart 2019 13:17

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'ndaki Antalyaspor maçını çok önemsiyor. Futbolcularına da rakiplerini hafife almamaları yönünde uyarılarda bulunan tecrübeli hoca, ilk 11'de önemli bir değişikliğe imza atacak. Fatih Terim, orta sahanın solunda Henry Onyekuru'yu kulübeye çekip Emre Akbaba'ya şans verecek. Sakatlıktan tamamen kurtulan ve 90 dakika oynayacak durumda olan Emre, 23 Eylül'den bu yana ilk kez 11'de sahaya çıkacak.

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FERNANDO DÖNÜYOR

Erzurum deplasmanında 4-1-4-1'le maça başlayan Fatih Terim, Antalyaspor'a karşı 4-2-3-1 dizilişine dönecek. Tecrübeli hoca, 2 gol 2 asisti bulunan Emre'ye uzaktan şutlarla rakip kaleyi sık sık yoklaması görevini verdi. Öte yandan 14 Şubat'taki Benfica ile oynanan Avrupa Ligi maçında sakatlanan Brezilyalı oyuncu Fernando, iyileşti. Sarı-kırmızılı takımla taktik antrenmanına da katılan 31 yaşındaki orta sahayı, Fatih Terim'in Antalyaspor maçında sahaya süreceği öğrenildi.

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TAŞDEMİR İLK 11’DE

Erzuurmspor maçında sol bekte görev alan Emre Taşdemir, Fatih Terim'in gözüne girmişti. Fatih Terim, Antalya karşısında da Emre'ye solda şans verecek. Yuto Nagatomo'nun yokluğunda sol bekte forma genelde Emre'nin olacak. Ömer Bayram ve Martin Linnes kulübede başlayacak. Maçın ilerleyen dakikalarına göre Fatih Terim, bazı değişikliklere imza atacak.

Son güncelleme 13:17 | 10 Mart 2019
fatih terim galatasaray
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 17 57
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
25 11 40
5 Konyaspor
24 8 35
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