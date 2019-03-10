Cisse yıkıldı! Maç sonunda doğrudan soyunma odasına gitti

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynanan kritik maçta Aytemiz Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Erzurumpor’u 2-1 mağlup etti. Aldığı üç puanla düşme hattından uzaklaşmayı başaran Aytemiz Alanyaspor’da Erzurumspor maçına Senegalli golcü Papiss Cisse damga vurdu. İlk yarıda attığı bir gol Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası ofsayt nedeniyle iptal edilen Cisse, 45+1’inci dakikada attığı golle takımını öne geçirdi.

Aytemiz Alanyaspor Erzurumspor maçında 45 dakikada 4 penaltı 3 gol! Kritik galibiyet Sahasında Erzurumspor`u konuk eden Aytemiz Alanyaspor, ikinci 45 dakikada dört kez penaltı çalınan maçta rakibin 3-1 mağlup etti. Cisse ile iki penaltı vuruşundan yararlamayan Aytemiz Alanyaspor, aldığı kritik galibiyetle düşme hattından uzaklaşırken, Erzurumspor 17. sırada kaldı. İlgili Haberi Oku

Soyunma odasına oldukça moralli giden Cisse için ikinci yarı tam bir kabus gibi geçti. Takımının kazandığı penaltıda topun başına geçen Cisse, Erzurumspor kalecisi Sehic’i geçemedi. Kaçırdığı penaltı nedeniyle morali bozulan Cisse, Aytemiz Alanyaspor’un kazandığı ikinci penaltıyı savunma oyuncusu Welinton’a bıraktı. Topu ağlara gönderen Welinton, takımının farkı ikiye çıkarmasını sağladı.

Erzurumspor da penaltı vuruşundan bulduğu golle farkı bire indirirken, karşılaşmanın uzatma dakikalar oldukça heyecanlı geçti. Erzurumspor beraberlik için yüklenirken, Aytemiz Alanyaspor ise farkı açıp rahatlamak için hızlı hücumlarla rakibini yokladı. Bu hızlı hücumların birinde Aytemiz Alanyaspor, bir kez daha penaltı kazandı. İlk penaltı vuruşunu kaçıran Cisse, moralini düzeltmek için bir kez daha topun başına geçti. Ancak oldukça kötü bir vuruş yapan Cisse, topu auta gönderdi.

İki kez geldiği penaltı noktasında da ağları havalandıramayan Cisse, adeta yıkıldı. Hakemin bitiş düdüğü ile birlikte doğrudan soyunma odasına yönelen Senegalli futbolcuya taraftarlar destek verdi.

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