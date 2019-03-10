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Beşiktaş’ta Quaresma-Medel gerilimi! Frikiği kullandırtmadı, tokat attı!
Beşiktaş

Beşiktaş’ta Quaresma-Medel gerilimi! Frikiği kullandırtmadı, tokat attı!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın frikik golü öncesinde atışı Ricardo Quaresma kullanmak istedi. Gary Medel Portekizli futbolcuya izin vermeyince ikili arasında tartışma yaşandı. Medel, Quaresma'nın kafasına tokat atarken giren Adriano kavganın büyümesine engel oldu.

SKOR DETAY HABER 10 Mart 2019 20:12

Beşiktaş’ın Atiker Konyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısına Gary Medel ile Ricardo Quaresma’nın arasında yaşanan frikik tartışması damga vurdu.

Süper Lig’in 25. haftasında Atiker Konyaspor’u ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmanın 34. dakikasında Burak Yılmaz’ın frikik golüyle 2-1’lik üstünlüğü sağladı.

Serbest vuruş öncesinde Quaresma topun başına geçmek istedi ancak takım arkadaşı Gary Medel buna izin vermedi. Şilili futbolcunun sinirli şekilde Quaresma’nın üzerine yürüdüğü görüldü.

İkili arasındaki tartışma alevlendiği sırada Medel, Portekizli futbolcunun kafasına tokat attı. Son anda araya giren Brezilyalı Adriano tartışmanın büyümesini engelledi.

Burak Yılmaz’ın frikik golü sonrasında Quaresma’nın sevinmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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Son güncelleme 20:24 | 10 Mart 2019
atiker konyaspor beşiktaş Ricardo Quaresma
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