Beşiktaş’ta Burak Yılmaz’dan son 3 maçta 3 gol, 1 asist!

Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan golcü futbolcu Burak Yılmaz son maçlarda hücumda da etkin bir görüntü çiziyor.

Burak, syah-beyazlıların oynadığı son 3 lig karşılaşmasında rakip fileleri 3 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı. 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye 2 gol, Konyaspor'a 1 gol atarken, Kayserispor'u ise boş geçmişti.

Bu sezon Beşiktaş ile 7 resmi müsabakada görev alan Burak Yılmaz toplam 5 kez gol sevinci yaşadı. Burak ligin ilk yarısında Trabzonspor forması ile de 5 gol atmıştı. Beşiktaş zor kurtuldu! Konyaspor maça başlayacaktı ki... Beşiktaş`ın Atiker Konyaspor karşılaşmasında Burak Yılmaz ile bulduğu golün ardından rakip takım oyuncuları maça hemen başlamak istedi. Siyah beyazlı oyuncular bunu son anda fark edince mutlak bir golden son anda kurtulmuş oldu. İlgili Haberi Oku