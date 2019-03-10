Beşiktaş’a Shinji Kagawa hayat verdi

Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund’dan kiraladığı Shinji Kagawa, Atiker Konyaspor maçında takımını adeta ipten aldı. 75. dakikada Adem Ljajic'in yerine oyuna dahil olan Japon oyuncu, 90+3. dakikada attığı golle takımına üç puanı getiren isim oldu ve siyah-beyazlıları şampiyonluk yarışında tuttu.

Siyah-beyazlı formayla tanıştığı ilk maç olan Antalyaspor müsabakasında oyuna dahil olduktan sadece 18 saniye sonra golle tanışan ve aynı maçta bir de serbest vuruştan gol atan Kagawa, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Japon oyuncu, siyah-beyazlı formaya ligde rakip kaleye çektiği 3 şut da tabelaya gol olarak yansıdı. Beşiktaş Konyaspor maçı sonrası Ricardo Quaresma`dan taraftara mesaj: `Eğer gemi batarsa hep beraber batarız...` Beşiktaş Konyaspor`u Vodafone Park`ta 3-2 mağlup ederken müsabakanın ardından konuşan Ricardo Quaresma taraftara mesaj gönderdi. Quaresma, Gördüğümüz kadarıya taraftar bugün pek yanımızda değildi. Taklıma da hocamıza da inanıyorum. Eğer bir gemi batarsa hep beraber batarız. Burada suçlu çıkarmak çok kolaydır. İşler yolunda gitmiyorsa birçok sorun vardır. Bu gerçekten can sıkıyor. Benim de canım sıkılıyor kişisel iğnelemelerden dedi. İlgili Haberi Oku