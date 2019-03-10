Beşiktaş’a Shinji Kagawa hayat verdi

Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund’dan kiraladığı Shinji Kagawa, Atiker Konyaspor maçında takımını adeta ipten aldı. 75. dakikada Adem Ljajic'in yerine oyuna dahil olan Japon oyuncu, 90+3. dakikada attığı golle takımına üç puanı getiren isim oldu ve siyah-beyazlıları şampiyonluk yarışında tuttu.
Siyah-beyazlı formayla tanıştığı ilk maç olan Antalyaspor müsabakasında oyuna dahil olduktan sadece 18 saniye sonra golle tanışan ve aynı maçta bir de serbest vuruştan gol atan Kagawa, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Japon oyuncu, siyah-beyazlı formaya ligde rakip kaleye çektiği 3 şut da tabelaya gol olarak yansıdı.