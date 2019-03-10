Beşiktaş zor kurtuldu! Konyaspor maça başlayacaktı ki…

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında ilginç bir an yaşandı.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Burak Yılmaz’ın frikik golü sonrasında Beşiktaşlı oyuncuların hepsi yedek kulübesine giderek Şenol Güneş’e sarıldı.

Siyah beyazlı futbolcuların dikkatsizliğinden yararlanmak isteyen Konyasporlu oyuncular maça hemen başlayarak gol bulmak istedi.

Ancak durumu son anda fark eden Beşiktaşlı bazı futbolcular Konyaspor yarı alanına geçerek maçın başlamasına engel oldu.

Beşiktaşlı taraftarlar da Konyasporlu oyuncuların bu hareketini ıslıklayarak protesto etti.

Beşiktaş`ta Quaresma-Medel gerilimi! Frikiği kullandırtmadı, tokat attı! Beşiktaş`ta Burak Yılmaz`ın frikik golü öncesinde atışı Ricardo Quaresma kullanmak istedi. Gary Medel Portekizli futbolcuya izin vermeyince ikili arasında tartışma yaşandı. Medel, Quaresma`nın kafasına tokat atarken giren Adriano kavganın büyümesine engel oldu. İlgili Haberi Oku

Vodafone Park`ta Şenol Güneş`e şok tepki! Küfürlü tezahürat ve yaşananlar... Süper Lig`in 25. haftasında sahasında Atiker Konyaspor`u ağırlayan Beşiktaş`ta maç öncesi Şenol Güneş gerilimi yaşandı. Sezon sonunda Milli Takım`ın başına geçecek olan tecrübeli çalıştırıcıya siyah beyazlı taraftarlar küfürlü tezahüratlarla tepki gösterdi. Maçın son anlarında ise Şenol istifa ve Yönetim istifa tezahüratları yapıldı. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte Şenol Güneş takımı orta sahada topladı ve kendisini protesto eden taraftarlara alkışlarla karşılık verdi İlgili Haberi Oku