Beşiktaş zor kurtuldu! Konyaspor maça başlayacaktı ki…

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında ilginç bir an yaşandı.
Karşılaşmanın 33. dakikasında Burak Yılmaz’ın frikik golü sonrasında Beşiktaşlı oyuncuların hepsi yedek kulübesine giderek Şenol Güneş’e sarıldı.
Siyah beyazlı futbolcuların dikkatsizliğinden yararlanmak isteyen Konyasporlu oyuncular maça hemen başlayarak gol bulmak istedi.
Ancak durumu son anda fark eden Beşiktaşlı bazı futbolcular Konyaspor yarı alanına geçerek maçın başlamasına engel oldu.
Beşiktaşlı taraftarlar da Konyasporlu oyuncuların bu hareketini ıslıklayarak protesto etti.