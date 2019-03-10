Beşiktaş Konyaspor özet! BJK son dakika güldü! (MAÇ ÖZETİ)

Beşiktaş Konyaspor Süper Lig 25. hafta maçında karşı karşıya geldi. Beşiktaş 1-0 ve 2-1 olarak 2 kez öne geçtiği maçta Konyaspor 2 kez beraberliği yakaladı ve maçın sonucunu 94. dakikada Kagawa belirledi. 14’te Ljajic’le Beşiktaş 1-0 önde! 20’de Ömer Ali’nin golüyle skor 1-1. 34’te Burak Yılmaz’ın frikik golüyle Beşiktaş 2-1 önde. 75’te Fofana’nın golüyle skor 2-2’ye geldi. Tam maç bitti derken sahneye Kagawa çıktı 90+4’te Beşiktaş’a 3 puanı getiren golü atarak maçın sonucunu 3-2 olarak belirledi. Beşiktaş Konyaspor özeti ve golleri haberimizin içerisinde…

BEŞİKTAŞ KONYASPOR ÖZET İZLE

BEŞİKTAŞ ZOR KURTULDU! KONYASPOR BAŞLAYACAKTI…

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında ilginç bir an yaşandı. Karşılaşmanın 33. dakikasında Burak Yılmaz'ın frikik golü sonrasında Beşiktaşlı oyuncuların hepsi yedek kulübesine giderek Şenol Güneş'e sarıldı. Siyah beyazlı futbolcuların dikkatsizliğinden yararlanmak isteyen Konyasporlu oyuncular maça hemen başlayarak gol bulmak istedi.

Ancak durumu son anda fark eden Beşiktaşlı bazı futbolcular Konyaspor yarı alanına geçerek maçın başlamasına engel oldu. Beşiktaşlı taraftarlar da Konyasporlu oyuncuların bu hareketini ıslıklayarak protesto etti.

BEŞİKTAŞ’TA MEDEL QUARESMA GERİLİMİ

Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısına Gary Medel ile Ricardo Quaresma'nın arasında yaşanan frikik tartışması damga vurdu.

Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmanın 34. dakikasında Burak Yılmaz'ın frikik golüyle 2-1'lik üstünlüğü sağladı.

Serbest vuruş öncesinde Quaresma topun başına geçmek istedi ancak takım arkadaşı Gary Medel buna izin vermedi. Şilili futbolcunun sinirli şekilde Quaresma'nın üzerine yürüdüğü görüldü.

İkili arasındaki tartışma alevlendiği sırada Medel, Portekizli futbolcunun kafasına tokat attı. Son anda araya giren Brezilyalı Adriano tartışmanın büyümesini engelledi.

Burak Yılmaz'ın frikik golü sonrasında Quaresma'nın sevinmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.