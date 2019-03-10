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Beşiktaş Konyaspor maçı sonrası Ricardo Quaresma’dan taraftara mesaj: ‘Eğer gemi batarsa hep beraber batarız…’
Beşiktaş

Beşiktaş Konyaspor maçı sonrası Ricardo Quaresma’dan taraftara mesaj: ‘Eğer gemi batarsa hep beraber batarız…’

Beşiktaş Konyaspor'u Vodafone Park'ta 3-2 mağlup ederken müsabakanın ardından konuşan Ricardo Quaresma taraftara mesaj gönderdi. Quaresma, "Gördüğümüz kadarıya taraftar bugün pek yanımızda değildi. Taklıma da hocamıza da inanıyorum. Eğer bir gemi batarsa hep beraber batarız. Burada suçlu çıkarmak çok kolaydır. İşler yolunda gitmiyorsa birçok sorun vardır. Bu gerçekten can sıkıyor. Benim de canım sıkılıyor kişisel iğnelemelerden" dedi.

10 Mart 2019 21:32

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş konuğu Atiker Konyaspor’u 90+3’te Shinji Kagawa’nın golüyle 3-2’lik skorla mağlup ederken müsabakanın son bölümünde taraftarlar takıma ve Şenol Güneş’e tepki gösterdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ricardo Quaresma taraftara mesaj gönderdi. 10 Mart 2019 Beşiktaş`ta Quaresma-Medel gerilimi! Frikiği kullandırtmadı, tokat attı! Beşiktaş`ta Burak Yılmaz`ın frikik golü öncesinde atışı Ricardo Quaresma kullanmak istedi. Gary Medel Portekizli futbolcuya izin vermeyince ikili arasında tartışma yaşandı. Medel, Quaresma`nın kafasına tokat atarken giren Adriano kavganın büyümesine engel oldu. İlgili Haberi Oku

Quaresma, “Gördüğümüz kadarıya taraftar bugün pek yanımızda değildi. Taklıma da hocamıza da inanıyorum. Eğer bir gemi batarsa hep beraber batarız. Burada suçlu çıkarmak çok kolaydır. İşler yolunda gitmiyorsa birçok sorun vardır. Bu gerçekten can sıkıyor. Benim de canım sıkılıyor kişisel iğnelemelerden” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda kazanmayı da hak ettiklerini söyleyen Quaresma, “Çok pozisyon ürettik, birçok pozisyondan yararlanamadık. Daha fazla atabilirdik. 2-2’den sonra gösterdiğimiz istekle maçı kazanmayı hak ettik. Konyaspor kazanmak için yeterince futbol oynamadı, sonuna kadar hak ettik” diye konuştu. 10 Mart 2019 Vodafone Park`ta Şenol Güneş`e şok tepki! Küfürlü tezahürat ve yaşananlar... Süper Lig`in 25. haftasında sahasında Atiker Konyaspor`u ağırlayan Beşiktaş`ta maç öncesi Şenol Güneş gerilimi yaşandı. Sezon sonunda Milli Takım`ın başına geçecek olan tecrübeli çalıştırıcıya siyah beyazlı taraftarlar küfürlü tezahüratlarla tepki gösterdi. Maçın son anlarında ise Şenol istifa ve Yönetim istifa tezahüratları yapıldı. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte Şenol Güneş takımı orta sahada topladı ve kendisini protesto eden taraftarlara alkışlarla karşılık verdi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:22 | 10 Mart 2019
beşiktaş Ricardo Quaresma spor toto süper lig
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