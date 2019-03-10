Beşiktaş Konyaspor maçı sonrası Ricardo Quaresma’dan taraftara mesaj: ‘Eğer gemi batarsa hep beraber batarız…’

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş konuğu Atiker Konyaspor’u 90+3’te Shinji Kagawa’nın golüyle 3-2’lik skorla mağlup ederken müsabakanın son bölümünde taraftarlar takıma ve Şenol Güneş’e tepki gösterdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ricardo Quaresma taraftara mesaj gönderdi.
Quaresma, “Gördüğümüz kadarıya taraftar bugün pek yanımızda değildi. Taklıma da hocamıza da inanıyorum. Eğer bir gemi batarsa hep beraber batarız. Burada suçlu çıkarmak çok kolaydır. İşler yolunda gitmiyorsa birçok sorun vardır. Bu gerçekten can sıkıyor. Benim de canım sıkılıyor kişisel iğnelemelerden” ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda kazanmayı da hak ettiklerini söyleyen Quaresma, “Çok pozisyon ürettik, birçok pozisyondan yararlanamadık. Daha fazla atabilirdik. 2-2’den sonra gösterdiğimiz istekle maçı kazanmayı hak ettik. Konyaspor kazanmak için yeterince futbol oynamadı, sonuna kadar hak ettik” diye konuştu.