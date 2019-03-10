Beşiktaş Konyaspor maçı sonrası Adem Ljajic’ten geleceğine dair açıklama: ‘Umarım Beşiktaş’ta devam ederim’

Spor Toto Süper Lig’de 24. haftanın kritik karşılaşmasında Beşiktaş konuğu Atiker Konyaspor’u 3-2’lik skorla mağlup ederken müsabakada Beşiktaş’ın öne çıkan isimleri arasında yer alan Adem Ljajic, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ljajic Beşiktaş’ta kalmak istediği şöyle ifade etti: “Umarım Beşiktaş’ta devam ederim, burada gerçekten memnunum. Burada benimle birlikte olan insanlarla çok iyi bir ilişkim var, devam edeceğimi umuyorum.”

‘Neyse ki kazanmayı başardık…’

Maçı da değerlendiren Ljajic, “Gerçekten iyi bir performans gösterdik, oyunun genelinde kontrol bizdeydi. Birçok fırsat yakaladık ama bir türlü değerlendiremedik. Neyse ki son dakikada kazanmayı başardık, gerçekten çok mutluyum kazandığımızdan dolayı” dedi. Ljajic, Sırbistan Milli Takımı’na seçilmesi hakkında ise “Milli aradan önce bir maçımız daha var. Almanya ve Portekiz ile eleme anlamında önemli maçlara çıkacağım milli takımda. Umarım orada da aynı performansı gösteririm” ifadelerini kullandı.

Yaz transfer döneminde takıma katılan 23 yaşındaki futbolcu; 18’i Süper Lig ve 5’i de UEFA Avrupa Ligi’nde olmak üzere toplam 23 maçta forma giydi ve 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 6 da asist yaptı. Başarılı futbolcu bu gollerin hepsini ise ligde kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Adem Ljajic 74. dakikada yerini Shinji Kagawa'ya bıraktı. Şenol Güneş`ten beIN Sports yorumcusu Reha Kapsal`a tepki: `Sana da yem mi attılar?` Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, beIN Sports yorumcusu Reha Kapsal`ın yaptığı yorumlara sert bir yanıt verirken Tezgahı yapanlar sana da yem mi attılar? ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku