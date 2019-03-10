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Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş için ya tamam ya da devam maçı…
Beşiktaş

Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş için ya tamam ya da devam maçı…

Beşiktaş Konyaspor ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Oynadığı son 2 maçta 4 puan kaybeden Beşiktaş Konyaspor karşısında kazanarak şampiyonluk yarışında şansını devam ettirmek istiyor. Aykut Kocaman ile istikrarlı bir performans yakalayan Konyaspor ise BJK karşısında puanla ayrılmak istiyor.

10 Mart 2019 16:04

Beşiktaş Konyapsor maçı ile Süper Lig’de 25. hafta sürüyor. Ligin 23. haftasında evinde Fenerbahçe ile 3-3, bir sonraki karşılaşmada deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş Konyaspor ile evinde oynayacağı maçta galibiyetle ayrılmak istiyor. Sakatlıkları geçen Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül, Atiker Konyaspor karşısında görev alabilecek. Peki, Beşiktaş Konyaspor saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ KONYASPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 25. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu’nda Atiker Konyaspor’u ağırlayacak. 10 Mart Pazar günü saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MUHTEMEL İLK 11

BEŞİKTAŞ

Karius- Gökhan, Vida, Necip, Adriano, Atiba, Medel (Oğuzhan), Quaresma, Ljajic, Lens, Burak

ATİKER KONYASPOR

Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Traore, Ömer Ali Şahiner, Fofana, Milosevic

Son güncelleme 16:04 | 10 Mart 2019
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0
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 17 57
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
25 11 40
5 Konyaspor
24 8 35
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