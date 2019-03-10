Beşiktaş Konyaspor maçı canlı yayın (İkinci yarı oynanıyor) | Beşiktaş 2-1 Atiker Konyaspor

Beşiktaş Konyaspor canlı! Beşiktaş Konyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta mücadelesi devam ediyor. Ligde üst sıraları ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesini yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada Beşiktaş kazanarak iki maçlık üç puan hasretine son vermek istiyor. Beş maçtır kazanamayan Atiker Konyaspor ise üç puan elde ederek zirveden kopmamanın peşinde. Beşiktaş Konyaspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Beşiktaş Konyaspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Vodafone Park

SAAT: 19.00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Medel, Adriano, Atiba, Necip, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak

YEDEKLER: Utku, Ersin, Caner, Roco, Muhayer, Güven, Oğuzhan, Kagawa, Mustafa, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Uğur, Filipovic, Opanasenko, Volkan, Jevtovic, Traore, Ömer Ali, Milosevic, Mücahit

YEDEKLER: Ertuğrul, Ali Turan, Mücahit A., Zuta, Jonsson, Amir, Selim Ay, Fofana, Ali Çamdalı

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

Kritik eksikler!

Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı olan genç yıldız Dorukhan Toköz zorlu karşılaşmada forma giyemiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Nicolas Isimat-Mirin de Konyaspor’a karşı görev yapamıyor. Kartal’da Shinji Kagawa’nın ve Gökhan Gönül’ün durumları maç saatine yakın belli oldu. Gökhan Gönül 11’de başlarken, Japon yıldız Kagawa da kulübede yer aldı. Konuk ekip Konyaspor’da ise Yatabare ve Jahovic sakatlıkları nedeniyle kritik maçta sahada yer alamıyor.

Vodafone Park`ta Şenol Güneş`e şok tepki! Küfürlü tezahürat... Süper Lig`in 25. haftasında sahasında Atiker Konyaspor`u ağırlayan Beşiktaş`ta maç öncesi Şenol Güneş gerilimi yaşandı. Sezon sonunda Milli Takım`ın başına geçecek olan tecrübeli çalıştırıcıya siyah beyazlı taraftarlar küfürlü tezahüratlarla tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Güneş’e tepki, Guti’ye sevgi gösterisi…

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü olması sürecinde yönetim ve Şenol Güneş arasında yaşananların taraftarlarca nasıl karşılanacağının cevabı, Konyaspor maçı öncesinde belli oldu. Daha önce milli takım ile ilgili sorulara net cevaplar vermeyen Şenol Güneş’in hafta ortasında düzenlediği basın toplantısıyla tüm süreci açık bir şekilde ifade etmişti. Daha önce Beşiktaş’ın iç sahada oynadığı karşılaşmalarda kadro anonsu yapılırken, Şenol Güneş’in ismi söylendiğinde tüm tribünler tecrübeli teknik adamı alkışlıyordu. Atiler Konyaspor karşılaşması öncesinde ise Şenol Güneş’in adının söylenmesinin ardından taraftarlar ıslıklarla tepki gösterdi.

Siyah beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesinde Şenol Güneş’e ıslıklarla tepki gösterirken, yardımcısı Guti Hernandez’e ise sevgi gösterilerinde bulundu. Tribünler karşılaşma başlamadan önce bir süre ‘I Love You Guti’ diye tempo tuttu.

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